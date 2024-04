Moto2 Austin, Prove 1: vola Aldeguer, scivola il leader Canet

Due Boscoscuro e Dennis Foggia al comando della classifica della Moto2. Si chiudono così le Prove 1 della classe intermedia, ultima sessione del venerdì ad Austin. Ma non solo: Fermin Aldeguer diventa il nuovo detentore del record assoluto della categoria nel circuito texano. Inizia così l’attacco per prendersi la Q2 diretta, con Sergio Garcia e l’italiano di Italtrans subito a seguire, a referto invece una caduta finale per il leader iridato Aron Canet. Ecco com’è andato il turno conclusivo di oggi al COTA.

Moto2 Prove 1

La Boscoscuro di Ai Ogura in evidenza nelle Prove Libere, ma è un turno che non vale per decidere la top 14 che accederà direttamente alla seconda sessione di qualifiche domani. Si comincia da qui, con Gonzalez però che presto mette a referto una caduta alla curva 8. Poco dopo scivola anche l’esordiente Oncu, nel suo caso alla curva 9 e non senza qualche brivido: la moto era rimasta in mezzo alla curva, con il pilota turco costretto a sbracciarsi per segnalare il pericolo agli altri piloti Moto2 in arrivo. Una situazione risolta senza conseguenze. In testa intanto, dopo vari stravolgimenti, c’è Aldeguer su Canet e Foggia, mentre Arbolino accusa qualche problema in partenza nei minuti finali. Scivola prematuramente anche l’alfiere Fantic nonché leader iridato Moto2, giù alla curva 12 a meno di due minuti dalla fine. Segue poco dopo anche una caduta per Arenas, senza conseguenze, mentre al comando c’è una coppia Boscoscuro, con anzi Fermin Aldeguer già da record.

La classifica

Foto: motogp.com