Moto2 Austin, Prove Libere: Ogura top su Boscoscuro, Vietti 4°

Comanda un pizzico di Italia, vale a dire la Boscoscuro guidata da Ai Ogura. Questo ci dice il primo turno Moto2 del GP delle Americhe, ma arrivano segnali incoraggianti anche da Celestino Vietti, che ha chiuso col 4° crono di questa sessione inaugurale al COTA di Austin. Circuito di casa per Joe Roberts, che per breve tempo accarezza la prima posizione per poi chiudere alla fine con un’ottima P2. Due Boscoscuro in top 3 grazie alla seconda guidata da Alonso Lopez, non arrivano segnali incoraggianti da Tony Arbolino… Ecco com’è andato il primo turno inaugurale sul tracciato statunitense.

Moto2 Prove Libere

Torna in azione Filip Salac dopo l’operazione per sindrome compartimentale, idoneità anche per Jake Dixon dopo i problemi seguiti all’incidente in Qatar. Assente invece Ayumu Sasaki, recentemente operato ad entrambe le braccia e non ancora a posto per questo GP (i dettagli). Guardando alla pista, subito protagonista il duo Italtrans, in seguito emergono anche Ogura ed il leader Moto2 Canet. Classifica cristallizzata a lungo, fino ad una decina di minuti dalla fine, quando Speed Up batte un colpo con Lopez, che vola al comando della classifica provvisoria. Non dimentichiamo che il pubblico di casa ha gli occhi puntati sul suo beniamino Roberts, a podio proprio lo scorso GP e determinato a brillare in casa. Si fa vedere sul finale anche Vietti, a caccia della quadra con KTM Ajo e volato in top 3 a tre minuti dalla bandiera a scacchi. Alla fine chiuderà 4°, un buon punto di partenza , mentre davanti a lui ci sono due Boscoscuro e Joe Roberts.

La classifica

