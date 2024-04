Cremona Circuit pronto per il Mondiale Superbike: ecco tutte le novità (VIDEO)

Il Cremona Circuit nel 2024 fa parte per la prima volta del calendario del Mondiale Superbike. Si tratterà del decimo round della stagione e si svolgerà nel weekend 20-22 settembre. In questi mesi è stato messo il massimo impegno per farsi trovare pronti all’appuntamento. Ci sono stati dagli interventi importanti alle strutture dell’autodromo lombardo, che ha raggiunto una capienza di circa 20 mila posti, e alla pista stessa. Essa ha raggiunto una lunghezza complessiva di 3.768 metri ed è pronta ad ospitare il campionato.

Superbike, circuito e logo rinnovati a Cremona

Nella giornata di oggi è stato svelato un nuovo logo del Cremona Circuit, più moderno e con dei colori freschi. Come spiegato nel comunicato ufficiale, esso è frutto della collaborazione con alcune agenzie italiane di riferimento per il settore motori e lifestyle, emana modernità e internazionalità, rappresentando le essenze della velocità e del mondo dei motori. Elementi come la curva, la frenata e l’accelerazione sono accuratamente incanalati nel nuovo design, che presenta un font dedicato per una riconoscibilità immediata.

Il nuovo brand non solo incarna l’essenza dell’impianto ma ha l’intenzione di stilizzare in sé un concetto che faccia da comune denominatore a tutte le discipline del motorsport: la traiettoria perfetta.

Il nuovo brand promette una riconoscibilità duratura grazie alla sua semplicità sia nel concetto che nell’esecuzione. Il logo, effettivo da oggi, sarà parte integrante di ogni comunicazione, sviluppato successivamente con ulteriore attività che conferirà ancor di più un’identità unica e distintiva di livello mondiale.

Queste le parole di Alessandro Canevarolo, amministratore delegato del Cremona Circuit: “Siamo entusiasti di presentare al mondo questo nuovo logo, che ci contraddistingue per la nostra vicinanza alle persone, al territorio, agli amanti delle moto e del motorsport. Abbiamo scelto come ispirazione una delle curve più iconiche del circuito, la numero 10, che ci lancia sul lungo adrenalinico rettilineo, applicando graficamente al logo tutte le caratteristiche che i nostri appassionati motociclisti conoscono. I colori: il rosso e il grigio scuro, rappresentano in sé la passione ed il territorio cremonese. La pista è stata aperta a inizio aprile, e molti appassionati hanno già potuto godere dei dislivelli e nuovo layout dell’ultimo tratto della pista“.

Da oggi, 24 aprile 2024, sono inoltre ufficialmente in vendita sul circuito Ticketone e presso l’accettazione del circuito i biglietti per la tappa del WorldSBK 2024 in programma per il 20-23 settembre. I prezzi varieranno a seconda della tipologia di biglietto, partendo da € 40 fino a € 150.

Foto e Video: Cremona Circuit