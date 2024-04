Kawasaki riporta Bimota nel Mondiale Superbike: tutti i dettagli dell’operazione

Notizia a sorpresa: la Bimota tornerà a correre nel Mondiale Superbike dal 2025. Ciò avverrà grazie a una collaborazione con Kawasaki. Vedremo in pista una moto con telaio Bimota e un motore Kawasaki. Oltre al propulsore della Ninja ZX-10RR, Kawasaki trasferirà molti membri del suo team nel programma corse di Bimota, segnando un momento fondamentale nel viaggio del Kawasaki Racing Team dopo quasi quattro decenni nel principale campionato mondiale delle derivate di serie. La nuova squadra prenderà il nome di Bimota by Kawasaki Racing Team. La moto verrà sviluppata congiuntamente da Bimota e Kawasaki.

Il marchio italiano (riminese nello specifico) era presente nel primo anno del WorldSBK, il 1988, quando sfiorò il titolo con Davide Tardozzi (cinque vittorie) e fece bene anche con Stephane Martens (due vittorie). Nel 1989 Giancarlo Falappa conquistò tre successi e chiuse al sesto posto. Dopo due anni sottotono, il ritorno nella categoria nel 2000 con una moto (SB8R) con motore Suzuki affidata ad Anthony Gobert, vincitore di una gara a Phillip Island. Nel 2014 nuovo e ultimo rientro con moto EVO (la BB3) motorizzate BMW e la collaborazione con il team Alstare: non avendo prodotto in tempo i 250 esemplari di serie richiesti dal regolamento, partecipò al campionato senza prendere punti.

Superbike, nel 2025 il Bimota by Kawasaki Racing Team

Il presidente e amministratore delegato di Kawasaki Motors, Ltd. Hiroshi Ito, ha dichiarato: “Bimota ha una reputazione di eccellenza per ciò che concerne il design e la realizzazione di motociclette. Come parte della nostra visione per l’evoluzione di questo brand noto a livello mondiale riteniamo le competizioni come il logico successivo step sia in termini di sviluppo del prodotto che di visibilità del brand sul palcoscenico mondiale. Il nostro impegno nel WorldSBK è più forte che mai e speriamo che questo nuovo progetto in termini di competizioni dia ulteriore carica ai tifosi di Bimota e Kawasaki. Resta la passione per le gare e non vediamo l’ora che il Bimota by Kawasaki Racing Team sia presente sullo schieramento del WorldSBK nel 2025””.

Il COO di Bimota Pierluigi Marconi ha affermato: “L’aspetto ingegneristico, la tecnologia e il supporto giornaliero già offerto da Kawasaki ha riportato in modo considerevole Bimota nell’interesse dei media e dei potenziali clienti; ora è arrivato il momento di compiere il successivo step nel nostro processo evolutivo. BIimota ha sempre avuto la passione per le competizioni nel proprio DNA; scendere in pista nel WorldSBK e sviluppare la nostra nuova gamma di prodotti espandendo anche il nostro network di rivenditori europei e globali è ovviamente un aspetto logico. L’esperienza senza precedenti dell’esistente Kawasaki Racing Team oltre al pieno sostegno e collaborazione di Kawasaki Motors, Ltd. in Giappone ci riempie di orgoglio e ottimismo. Il Bimota Kawasaki Racing Team rappresenterà senza dubbio le fondamenta del prossimo capitolo nella storia di Bimota”.

Il Team Manager di KRT nel WorldSBK, Guim Roda, ha concluso: “Negli ultimi 13 anni io e tutti quelli che lavorano nella sede di KRT a Granollers si sono dedicati con tutto il cuore al progetto di Kawasaki in Superbike conquistando sette titoli piloti nel WorldSBK oltre a numerosi riconoscimenti per il team e per la Casa. Ora – con Kawasaki impegnata da quasi quattro decenni nel Campionato del Mondo Superbike – siamo orgogliosi di essere parte di una nuova era che formerà la base del nuovo Bimota by Kawasaki Racing Team. Sicuramente dedicheremo del tempo per riflettere e celebrare la tradizione di Kawasaki nel Campionato del Mondo Superbike, ma siamo anche emozionati per il fatto di essere una componente fondamentale di questa nuova avventura di Bimota e Kawasaki. Si tratta di un’evoluzione dell’impegno di Kawasaki verso il massimo campionato al mondo per ciò che concerne le derivate di serie e ci sentiamo onorati del ruolo che avremo in questo nuovo progetto. Abbiamo i mezzi tecnologici e le risorse umane necessarie per avere successo e sarà un’esperienza davvero ricca di energia dato che avremo un’ottima coppia di piloti nel Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2025“.