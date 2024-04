I protagonisti sono sempre loro due, ma se queste sono le premesse allora ci sarà parecchio da divertirsi quest’anno nel MotoAmerica Superbike. Dopo l’avvincente Gara 1 del sabato risoltasi soltanto all’ultima curva dell’ultimo giro, Jake Gagne e Cameron Beaubier si sono ripetuti nella successiva Gara 2 sui saliscendi del Raceway Michelin Road Atlanta, sede del primo round della stagione 2024. Questa volta ci ha pensato il maltempo a rendere ancora più incerto il pronostico. In una contesa delicatissima, disputatasi su asfalto in progressivo miglioramento e dove la sua leadership è stata messa in discussione in più momenti, il tri-Campione in carica ha messo in riga l’ex compagno di squadra, prendendosi la personale rivincita.

La bagarre a Road Atlanta

Per riuscirci, il portacolori Attack Performance Yamaha ha sudato le proverbiali sette camicie. Malgrado un tentativo di fuga abbozzato nelle prime battute di gara, nel corso del nono giro ha subito l’attacco del funambolico JD Beach con la seconda Tytlers Cycle Racing BMW. In apparente stato di grazia, il Campione Red Bull Rookies Cup 2008 e MotoAmerica Supersport 2015 ha suo malgrado depauperato una possibile vittoria. Un po’ per colpa di alcuni doppiati che, rimasti in piena traiettoria nel “budello” delle ‘esses’ (nel MotoAmerica incomprensioni del genere sono all’ordine del giorno…), lo hanno fatto precipitare di colpo in terza posizione. Un po’ per colpa sua, con una madornale scivolata causata dalla troppa foga, rimediata nel medesimo punto al giro 11 transitando sulla scivolosissima linea bianca interna al cordolo.

La rivincita di Jake Gagne

Con JD Beach uscito di scena (poi ripartito e capace di assicurarsi in volata la quarta posizione a scapito di Sean Dylan Kelly), il prosieguo della gara ha riservato un nuovo confronto ravvicinato tra i due pluri-Campioni della serie. Memore di quanto accaduto 24 ore prima, Jake Gagne questa volta non ha concesso varchi al sempre più pressante Cameron Beaubier (Tytlers Cycle Racing BMW). Bravo a gestire l’elevato degrado degli pneumatici Dunlop da bagnato sull’asfalto ormai asciutto, il numero 1 ha lottato con la propria Yamaha R1 e conservato la prima posizione fino alla bandiera a scacchi. Verrebbe da dire: “1-1 e pallo al centro”. Con entrambi i rivali appaiati a quota 45 punti in cima alla classifica di campionato al termine del primo dei nove round previsti dal calendario.

Attardate le Ducati

In un podio comprensivo di otto titoli MotoAmerica Superbike, ha trovato spazio anche un redivivo Cameron Petersen con la seconda Attack Performance Yamaha. Sul maculato sono invece sprofondate nell’anonimato le due Warhorse HSBK Racing Ducati. Rimasto coinvolto in un brutto botto nell’immediato post-Gara 1 con Richie Escalante (dichiarato unfit per frattura del polso e compressione delle vertebre L1, L2 e L4), Loris Baz ha preso regolarmente parte a questa Gara 2, incassando tuttavia 50 secondi (!) dalla coppia di testa senza andare oltre la settima posizione. Ha fatto addirittura peggio il compagno di squadra Josh Herrin, nono a 1’10”. Performance decisamente non in linea con le aspettative per la formazione di riferimento Ducati negli States…

Roberto Tamburini appena fuori dalla top-10 in Supersport

Per un debuttante prendere le misure ai 4 km di Road Atlanta è già di suo una sfida impegnativa, figuratevi sul bagnato… chiedete lumi a Roberto Tamburini. Il nostro pilota giramondo ha concluso Gara 2 del MotoAmerica Supersport in 11esima posizione ad un soffio dalla top-10, beccandosi poco più di un minuto dal mattatore di questo week-end PJ Jacobsen (doppietta con Rahal Ducati Moto). C’è ancora tanto da lavorare per avvicinare gli specialisti della serie, con il ‘Tambu’ che ha approfittato della pioggia per studiare principalmente il comportamento della sua Equitea MP13 Racing MV Agusta in condizioni di scarsa aderenza, anche se il bilancio di questa sua prima uscita al di là dell’Atlantico può considerarsi di buon auspicio in vista del prosieguo della stagione.

Prossimo appuntamento in Alabama

Il 18-19 maggio prossimi al Barber Motorsports Park di Birmingham in Alabama andrà in scena il secondo round del MotoAmerica 2024. Sarà possibile seguire integralmente il week-end di gara in diretta streaming grazie al servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.