Maurizio Bottalico: incidente alla prima dell’Europeo su strada

Grave incidente per Maurizio Bottalico, il re delle corse su strada. Il pilota è caduto a Landshaag, in Austria dove si stava svolgendo il primo appuntamento stagionale del campionato europeo. Ora è ricoverato all’ospedale di Linz. Maurizio Bottalico tranquillizza amici e tifosi attraverso un messaggio su Instagram.

“Purtroppo nella prima salita libera con l’R1 in uscita dalla prima curva a destra dopo la partenza ho dato gas ed il traction non ha funzionato. Un high-side mi ha scaraventato in aria e sono atterrato violentemente sull’asfalto riportando una frattura della testa del femore ed una frattura del pube.

Sono stato trasportato all’ospedale di Linz e mi hanno operato d’urgenza per stabilizzare con una placca la testa del femore. Operazione riuscita perfettamente. Grazie in anticipo a tutti per il sostegno”.

Maurizio Bottalico quest’anno ha deciso di continuare a correre dopo ventilato il ritiro a fine 2023. Nel corso della sua lunghissima carriera ha collezionato 122 vittorie in 153 manche disputate nelle Road Races, con 7 titoli italiani e 6 europei. L’anno scorso, oltre aver vinto sia il tricolore che l’europeo nella classe 600 e nella 1000, è salito anche sul podio al Manx Grand Prix nella Junior Race con la Paton. Nel 2024 gareggia con i colori di Motozoo.

Foto social