Superbike, i rimpianti di Andrea Locatelli: “Sfortunati ad Assen”

Andrea Locatelli ha raccolto meno di quanto si aspettasse nel round Superbike ad Assen. Sperava di lottare per vincere o almeno di essere sul podio, però non ci è riuscito. In Gara 1 era partito con la gomma anteriore intermedia e la posteriore slick, scelta che poi non ha pagato e alla quale si è aggiunto anche un guasto meccanico che ha provocato la bandiera rossa, cosa che gli ha permesso di mantenere almeno i punti della dodicesima posizione. Domenica è andata meglio, con il sesto posto nella Superpole Race e il quinto in Gara 2. Gli è mancato qualcosa per essere davanti e certamente avrà qualche piccolo rimpianto, visto che ha sempre avuto un ottimo feeling con il TT Circuit.

Superbike, Locatelli voleva di più ad Assen

Il pilota del team Pata Prometeon Yamaha ha raccontato ciò che è successo nell’ultima giornata in Olanda, dove tra errori e problemi non ha avuto la chance di salire sul podio: “Non è stato un weekend facile ad Assen. Nella Superpole Race eravamo contenti di aver recuperato buone posizioni e di essere vicini a lottare per il podio, ma alla chicane ho evitato una brutta caduta e ciò mi è costato quella possibilità. In Gara 2 il feeling con la R1 era molto buono: tutto era sotto controllo ed ero veloce, ma ho avuto qualche problema con il freno anteriore. Non sappiamo perché e non avevo mai avuto una sensazione simile prima, ora abbiamo un po’ di tempo per controllare i dati e capire“.

Locatelli ha spiegato che il freno anteriore non ha funzionato come al solito a un certo punto e questo gli ha impedito di guidare al meglio: “Quando Bautista mi ha superato sul rettilineo e siamo arrivati ​​alla prima curva, stavo frenando forte ma non ho sentito nulla, quindi sono andato largo. Qui abbiamo perso il comando e la possibilità di salire sul podio“.

Loka attende Misano

Il campione Supersport 2020 poteva raggiungere risultati migliori, era nel suo potenziale e lo dimostrano anche le performance di Remy Gardner con la R1 del team GYTR GRT (due volte quarto e poi terzo nell’ultima manche). Comunque può guardare con fiducia al futuro: “Non abbiamo fatto un brutto lavoro, ma siamo stati davvero sfortunati questo fine settimana. Dobbiamo continuare a lavorare e credere nel nostro pacchetto, e vediamo cosa possiamo fare per la prossima gara. Abbiamo tempo e alcuni giorni di test per prendere più confidenza, guardare tutto e vedere dove possiamo essere per Misano“.

Locatelli non ha ancora vinto una gara in Superbike e riuscirci a Misano Adriatico (15-16 giugno) sarebbe qualcosa di fantastico. Non è mai salito sul podio nel round romagnolo e certamente ha l’obiettivo di farcela appena ripartirà il campionato. Ripartenza che sarà preceduta da due test (a Cremona e proprio a Misano), quindi potrà prepararsi bene all’appuntamento.

Foto: Yamaha Racing