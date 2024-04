MotoGP, Aprilia sfida Ducati: “Noi i più veloci nelle prime tre gare”

Il GP di Austin ha confermato che Aprilia aveva visto bene a scommettere su Maverick Vinales. La sua prima vittoria in MotoGP con la RS-GP era nell’aria da tempo e in Texas ha messo a segno un weekend speciale, conquistando Sprint, pole position e gara domenicale. Il prototipo di Noale sembra pronto per la sfida al vertice con la Ducati e la prossima gara di Jerez potrebbe darne conferma. Ma sul tavolo c’è anche il capitolo mercato piloti.

Vittoria e rinnovo di Vinales

L’arrivo di Massimo Rivola dalla F1 alla MotoGP ha contribuito alla veloce crescita della Casa veneta. Il suo ingresso ha influito sull’ingaggio di diversi ingegneri-chiave, che hanno fluidificato l’evoluzione della moto. Nel 2022 la prima vittoria in Argentina a firma di Aleix Espargaró e il quarto posto nella classifica di fine campionato. L’anno successivo il veterano di Granollers ha conquistato altre due vittorie, adesso sembra arrivato il turno di Vinales, finalmente. “Sono sempre stato abbastanza criticato per l’impegno di Maverick – ha dichiarato Rivola al giornale spagnolo ‘AS’ -. Ma non ho mai avuto dubbi sul fatto che sia uno dei più grandi talenti, non solo di questo paddock, ma della storia del motociclismo“.

Un talento puro che per sbocciare necessita di sentire la fiducia del team, degli ingegneri, di una serie di fattori che lo traghetteranno verso la storia. Aprilia sente di essere maturata abbastanza per ambire al titolo MotoGP… “Per me l’Aprilia è una moto nettamente superiore su alcune piste e molto competitiva su altre. Questo si è visto nelle prime tre gare e ora nelle gare europee tutto può cambiare, ma nelle prime tre la migliore è la nostra moto“. Più veloce anche della Ducati? “Certo“.

Tra le priorità della Casa di Noale c’è quello di rinnovare al più presto con Maverick Vinales, in attesa di capire le intenzioni di Aleix Espargaró. Per il Capitano c’è la possibilità di vestire i panni del collaudatore qualora decidessi di dire per sempre basta alla carriera di pilota ‘full time’. “Il rinnovo di Maverick sarà molto semplice“, ha assicurato Massimo Rivola. Nessun timore che un altro marchio possa portargli via il suo gioiellino: “Assolutamente no. Oggi è un errore per chiunque lasciare l’Aprilia perché è la migliore moto del paddock“.

Foto Aprilia