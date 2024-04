Andrea Kimi Antonelli in Formula 1? Il debutto sembra vicino

Le voci di mercato e le notizie vanno sempre prese con le pinze, perché di tutto quello che si dice, solo una piccola parte corrisponde alla realtà. Una notizia che è stata annunciata dal giornalista britannico Joe Saward riguarda l’Italia da vicino. Il giornalista ha scritto che la Mercedes sarebbe pronta a far esordire in Formula 1 Andrea Kimi Antonelli. Il tutto dovrebbe accadere per il GP di Imola, ovvero, quello di casa per il giovane bolognese. La scuderia nella quale dovrebbe andare è la Williams. Una voce al momento, detta da una terza parte, ma che scalda non poco i cuori di tutti gli appassionati italiani. Antonelli è già noto per il suo talento, ma c’è da capire se su di lui non si sta correndo troppo.

L’ipotesi di Joe Saward che scuote tutto l’ambiente

Il tutto parte come è normale che sia da un’ipotesi, un pensiero di un giornalista molto vicino all’ambiente della Formula 1, che informa di come la Mercedes sia intenzionata a far debuttare Andrea Kimi Antonelli nel massimo campionato. Saward dichiara che la casa di Stoccarda starebbe pensando a lui come dopo Hamilton. Quindi si pensa ad Antonelli per il 2025, come sostituto del sette volte campione del mondo. Una trovata che spiazza un po’, dato che il ragazzo sta correndo il suo primo mondiale in Formula 2. Oltre a ciò, fino al 25 agosto, il giovane italiano non può ricevere la SuperLicenza. Antonelli deve prima compiere 18 anni, che per l’appunto compirà a fine agosto, quindi è tutto molto fantasioso. Joe addirittura parla di Imola, cioè il weekend del 19 maggio. Troppo presto anche sé esiste una deroga, cioè quella utilizzata dalla Red Bull per Max Verstappen.

L’olandese debuttò in Toro Rosso a soli 17 anni grazie ad una deroga, per sostituire Daniil Kvjat che era stato promosso nel team maggiore. Andrea Kimi Antonelli secondo il giornalista d’oltremanica entrerebbe in gioco da Imola come sostituto di Logan Sargeant in Williams. Questo per far ambientare in Formula 1 il ragazzo, prima del grande salto con la Mercedes nel prossimo anno. Il tutto sembra un po’ strano, i test con la monoposto di Stoccarda ci sono stati per Andrea, ma mai si è parlato di un suo debutto così anticipato. Lo stesso Toto Wolff ha speso sempre belle parole per lui, ma ha sempre rimarcato come le attese sul ragazzo siano talmente alte, che nessuno vuole bruciargli la carriera. Tutto questo ci porta quindi a dire che l’ipotesi è un po’ campata in aria, ma sé invece fosse vera?

Andrea Kimi Antonelli sta correndo il campionato di Formula 2

Andrea Kimi Antonelli come abbiamo specificato, ad oggi corre nel mondiale di Formula 2. Il ragazzo sta svolgendo il suo anno da rookie ed ha corso nella serie propedeutica solo i tre weekend svolti sin ora dal campionato. Antonelli sta correndo con il Team Prema ed ha raggiunto risultati in linea con chi si trova al suo primo anno in una categoria. Il giovane Andrea è entrato nelle luci della ribalta nel 2022, quando ha vinto sia la Formula 4 italiana che quella tedesca, sempre con la scuderia italiana. Il suo 2023 anche è stato importante, tanto da imporsi nella Formula Regional asiatica e nella Formula Regional europea. Il tutto sempre con la squadra di Grisignano di Zocco.

La Mercedes vedendo tali risultati sta puntando molto sul ragazzo che in questo 2024 sta raccogliendo come normale che fosse, dei risultati più consoni ad un rookie. Quindi perché spostarlo già in Formula 1? Un test con una monoposto di Formula 1 c’è già stato quest’anno in Austria. Un test con la W12 che ha lasciato buone sensazioni e che lo rivedrà con tale vettura a breve per altri test. Quello che infatti è sicuro, è che Andrea dovrebbe effettuare ad Imola un test privato Mercedes nei giorni 28 e 29 aprile. Il giornalista Saward sapendo di questo, potrebbe aver pensato che sé il ragazzo farà un test considerevole, la scuderia tedesca potrebbe premiarlo e farlo esordire già nel suo GP di casa sul circuito Enzo e Dino Ferrari, dove sta per disputarci un test.

Le voci non devono allontanare Andrea Kimi Antonelli dall’obiettivo

Queste voci non si dovranno ritorcere su di lui come un boomerang, ecco perché sarebbe meglio che il ragazzo si concentrasse solo sulla sua tabella di marcia, anche sé siamo sicuri che lui stia facendo così. I rapporti tra la Williams e Sargeant ormai lì sappiamo tutti, non sono dei migliori e magari dopo il GP di Miami, quello di casa per lui, le strade potrebbero separarsi (ipotesi difficile al momento). Vedere su quella vettura Andrea Kimi Antonelli è comunque proibitivo, sia per una deroga quasi impossibile sulla SuperLicenza, sia perché la casa di Grove ha bisogno di piloti che gli portino punti. Il 2025 sembra l’anno perfetto per il debutto del giovane italiano, magari proprio con la scuderia britannica. I test al momento sembrano l’unica vera possibilità di salire su una Formula 1 per Andrea, che con molta probabilità ad Imola ci correrà con il team vicentino in Formula 2, con la speranza di una sua prima vittoria in campionato, che porterebbe il ragazzo ad essere ancora più conosciuto in patria prima del grande salto.

FOTO: social Formula 1