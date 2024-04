MotoGP, Augusto Fernandez studia Acosta: “Voglio dimostrare di essere un vincente”

Per Augusto Fernandez l’inizio di stagione 2024 è stato molto difficile, come testimoniano i soli 7 punti conquistati nei primi tre gran premi. Ma c’è di più dei risultati non soddisfacenti. Dall’altra parte del box c’è un certo Pedro Acosta che, pur essendo un rookie, lo sta surclassando. Questa cosa da una parte gli mette pressione e dall’altra deve dargli una forte motivazione a migliorare. Ha un contratto che scade a fine anno e per rimanere in MotoGP deve necessariamente cambiare marcia.

MotoGP, a Fernandez serve una scossa

Intervistato dal sito ufficiale MotoGP, il pilota spagnolo ha ammesso che le cose non stanno andando come aveva immaginato: “Ci aspettavamo che andasse molto meglio, perché avevamo finito la scorsa stagione non male. Diverse volte sono stato vicino alla migliore KTM. Mi aspettavo di più da questo inizio di campionato con la nuova moto. Faccio fatica a trovare velocità, non ce l’ho ancora. In passato ho già sofferto questo tipo di situazioni, un anno molto buono e poi un paio negativi. Ma sono sempre tornato“.

Fernandez non sta riuscendo a sfruttare il potenziale di una RC16 che appare migliorata rispetto al 2023, anche tra le sue mani non sta brillando: “Non mi sento bene sulla moto. Vedo il potenziale, vedo che la moto è migliore. Non ho scuse. Devo trovare la mia base e ritrovare velocità. È un sollievo sapere che con questa moto posso farlo, posso cambiare qualsiasi cosa, voglio essere lì e voglio vincere“.

Il confronto con Acosta

Inevitabile parlare di Acosta, che Augusto sta studiando per cercare di comprendere come migliorare: “Una fortuna avere Pedro nel box. Sta andando veloce dall’inizio, sono attento a confrontare le cose e a capire più velocemente cosa mi manca per essere competitivo. Avere un compagno di squadra veloce ha dei lati negativi, perché lotti per tutto, ma è positivo poter recuperare più rapidamente rispetto a quando non hai questo tipo di compagno“.

Il pilota del team Red Bull GASGAS Tech3 sa cosa deve fare per guadagnarsi un posto sulla griglia MotoGP 2025: “Ho bisogno di fare risultati adesso. Soprattutto in questo momento della MotoGP, in cui dobbiamo firmare contratti. Devo continuare a lavorare e spero di restare sulla stessa moto l’anno prossimo, perché credo nel progetto e voglio dimostrare che sono un vincente e che posso vincere con questa moto“.

