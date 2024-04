Doveva essere il GP della riscossa, invece gara 1 in Trentino non ha giocato a favore della rimonta Mondiale di Andrea Adamo. Sul tracciato di Pietramurata il campione in carica ha commesso un errore subito dopo aver compiuto il soffertissimo sorpasso ai danni del compagno di squadra Sacha Coenen. Il terzo posto poteva essere un trampolino idea per avvicinarsi alla seconda e decisiva sfida di giornata, invece Adamo ha perso il controllo della KTM appoggiandosi al margine sinistro della pista. Non è caduto, ma nel tempo impiegato per rimettersi in sella ha perduto parecchie posizioni, fino alla nona. Nel finale ne ha riprese altre due, finendo settimo. Un brutto colpo per le aspirazioni iridate del 20enne siciliano.

Kay de Wolf non si ferma

Andrea Adamo ha complicato il pomeriggio con una partenza non eccezionale, mentre gli avversari diretti prendevano slancio su un tracciato che penalizza moltissimo chi resta indietro alla prima curva. Kay de Wolf (Husqvarna) ha impiegato pochissimo tempo a sbarazzarsi di Sacha Coenen autore dell’holeshot, prendendo il largo. L’olandese è arrivato in Trentino con tre GP vinti in altrettante uscite, e ha tutta l’intenzione di non fermarsi qua. Andrea Adamo dal quinto posto ha cominciato a fare ritmo, avvicinandosi molto a Thierry Benistant, a sua volta molto arrembante su Sacha Coenen. Il francese è riuscito a passare, Adamo invece è rimasto inbrigliato. Una volta risolta la pratica, ha commesso l’errore. Lo stesso Coenen è finito a terra, finendo fuori gara, consegnando il terzo posto a Liam Everts.

La sfida finale alle 16:00

Con la quarta vittoria di manche su sette, Kay de Wolf sale a quota 200 punti nella classifica Mondiale. Andrea Adamo resta quinto, con 124 punti. Il distacco resta abbastanza pesante, servirebbe un colpo di coda. La partenza sarà il momento decisivo. La seconda e decisiva manche scatta alle 16, diretta TV su Eurosport2, live streaming su RaiPlay e MXGP-tv.com.

