Moto3, Leonardo Abruzzo con MTA per il debutto JuniorGP

La griglia di partenza della Moto3 del JuniorGP 2024 si arricchisce di un altro nome italiano. Leonardo Abruzzo, vice-campione tricolore di categoria, è stato ora ufficialmente confermato nel team MTA di Alessandro Tonucci per il salto nel Mondialino. Il giovane legnanese, 17 anni proprio oggi, dopo due stagioni nel CIV ed il 2° posto in campionato l’anno scorso (davanti a lui solo l’imprendibile Vicente Perez) si prepara per misurarsi su un palcoscenico più internazionale.

Abruzzo alla sfida JuniorGP

“Per il 2024 stiamo cercando di trovare il budget per andare in Spagna al CEV”. Così ci raccontava lo scorso ottobre, dopo l’ultimo round della stagione a Imola. La firma con MTA ormai era già arrivata, oggi ne abbiamo anche l’ufficialità da parte della squadra di Fano. Abruzzo è la quarta e ultima punta del team tricolore nel Mondialino. Prima di lui erano già stati annunciati due ragazzi giapponesi, il confermato Kotaro Uchiumi e Aoi Uezu (già visto nel 2023 per qualche round), più il 17enne svizzero Lenoxx Phommara.

Il calendario 2024

1° round: 21 aprile – Motor Valley ed Emilia-Romagna (Misano) – Italia

2° round: 5 maggio – Circuito do Estoril – Portogallo

3° round: 19 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya – Spagna

4° round: 23 giugno – Autodromo do Algarve – Portogallo

5° round: 15 settembre – Circuito de Jerez-Angel Nieto – Spagna

6° round: 13 ottobre – MotorLand Aragon – Spagna

7° round: 24 novembre – Circuit Ricardo Tormo – Spagna

Foto: MTA Racing