Supersport, Bryan D’Onofrio e D&A Racing insieme nel CIV 2024

Dopo la conferma di Filippo Fuligni, c’è un nuovo arrivo in D&A Racing. Ecco Bryan D’Onofrio, che nella stagione 2024 sarà tra i protagonisti della Supersport 600 nel Campionato Italiano Velocità. Non un debutto nella categoria per il giovane imolese classe 1997, che già l’anno scorso l’ha disputata ma con i colori di MRT Corse. Quest’anno la sfida di D’Onofrio riprende con la Yamaha della squadra di Davide Bonfanti.

D’Onofrio e D&A, nuova sfida

“Breaking news! Siamo lieti di annunciare la nuova collaborazione con Bryan D’Onofrio per la stagione 2024 nel Dunlop CIV 600 Supersport.” L’ufficialità è arrivata così da D&A Racing direttamente dal tracciato spagnolo di Cartagena, dove pilota e squadra hanno svolto dei test privati in preparazione alla nuova stagione. “Bryanair”, come detto approdato l’anno scorso nella 600 CIV dopo i precedenti tra National Trophy e Coppa Italia, ora mira più in alto dopo una stagione di adattamento alla categoria.

CIV 2024, il calendario

1° round: 6-7 aprile – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

2° round: 25-26 maggio – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”

3° round: 22-23 giugno – Mugello Circuit

4° round: 3-4 agosto – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Racing Night

5° round: 31 agosto-1 settembre – Mugello Circuit

6° round: 28-29 settembre – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola

Foto: D&A Racing