Supersport: Filippo Fuligni con D&A tra CIV e wild card mondiali

Filippo Fuligni riparte da dove si è fermato l’anno scorso. Arriva l’ufficialità del rinnovo con D&A Racing per affrontare sempre in sella ad una Yamaha una nuova stagione nella Supersport tricolore, puntando ovviamente a dire la sua, ma non parliamo solo di CIV per lui quest’anno. C’è già la conferma che Fuligni disputerà qualche wild card nel Mondiale di categoria. La speranza per quest’anno era tornarci a tempo pieno (ce l’aveva raccontato qui), un programma che dovrà aspettare. Intanto dopo l’8° posto generale nel CIV 2023 l’ovvio obiettivo sarà lottare per il titolo.

Fuligni avanti con D&A

“Sono felicissimo di annunciare il mio rinnovo per il 2024 con Yamaha Racing, D&A Racing e Davide Bonfanti.” Così Filippo Fuligni ha voluto esprimere la sua soddisfazione per il rinnovo. “Siamo pronti per una nuova stagione insieme: parteciperemo al CIV e faremo qualche wildcard nel Mondiale SBK.” Il bolognese classe 1999, diventato papà lo scorso dicembre, si avvia verso quella che sarà la sua seconda stagione dal grave infortunio occorsogli a Estoril nel maggio 2022. “Mi sono ripreso e vado meglio di prima” aveva raccontato Fuligni. Aspettiamocelo tra i protagonisti di una 600 tricolore che conta nomi piuttosto interessanti e pronti a dire la loro in questo 2024.

Foto: Social