MotoGP, Poncharal già estasiato: “Pedro Acosta è incredibile!”

Oltre ad avere una certa esperienza costruita in quattro decenni di presenza nel paddock dei Gran Premi, la squadra di Hervé Poncharal ha il compito di portare debuttanti in MotoGP (come fa anche quest’anno con Pedro Acosta) sin dall’inizio della sua collaborazione con KTM. Per una squadra già campione del mondo in 250 e vittoriosa in MotoGP, si tratta di un compito abbastanza ingrato, ma che a volte riserva delle piacevoli sorprese…

Hervé Poncharal, non ci lasciamo prendere la mano, ma il tuo debuttante Pedro Acosta ha fatto faville durante lo Shakedown di Sepang.

Sì, davvero! Ne ho parlato con tutti: con Nico [Goyon], con Sterlacchini [Fabiano, direttore tecnico della KTM], con tutti i suoi meccanici, con il suo manager Albert Valera. Pedro Acosta è davvero incredibile! Possiamo dire che ormai abbiamo una certa esperienza nel portare piloti al debutto in MotoGP. Dal 2021 abbiamo ormai una certa esperienza data la posizione che abbiamo in Pierer Mobility. Oltre al suo impegno attraverso la Rookies Cup, la Moto3, la Moto2. Tutti i piloti che abbiamo avuto erano grandi nomi, campioni o vicecampioni della Moto2, ma poi ti rendi conto quando arriva qualcuno di diverso. In un certo senso, è forse Miguel Olivera quello che me lo ricorda di più tra i debuttanti che abbiamo avuto. Non voglio dire che siano la stessa cosa, ma ci sono alcuni aspetti che sono simili.

Quello che mi piace di Pedro Acosta, quello che tutti mi dicono, è soprattutto il fatto che si tratta di una persona con un’intelligenza di vita. È eccessivamente maturo, ti lascia stupito quando si parla di corse, anche se ha solo 19 anni. Questo è davvero qualcosa che lo distingue dagli altri debuttanti che abbiamo avuto. Anche questo approccio molto umile, nonostante il suo già incredibile palmares: mi piacciono le persone umili. Ciò non significa non avere ambizioni, ma rispettare le persone, non arrivare alzando le spalle, gonfiando il petto e alzando il mento. Si vede che è una brava persona perché quando torna al box parla allo stesso modo al suo capo meccanico o al ragazzo che produce le sue gomme. Non tutti si comportano così.

“Vuole creare un gruppo”

Ha vissuto 3 anni di gruppo assieme alla sua squadra e ha funzionato bene visti i risultati ottenuti in Moto3 e Moto2. Ora arriva in un gruppo completamente nuovo, con una sola persona che l’ha seguito, è quello che si occupa dei suoi pneumatici e della sua benzina, ma gli altri sono tutti nuovi per lui. Appena siamo arrivati ​​a Valencia per i primi giri ho visto subito che la sua priorità è conoscere tutti, è essere vicino ad ogni individualità della sua squadra. Tutti i giorni [a Sepang] insisteva per cenare con loro, ma non per mangiare rapidamente e poi andarsene. No, passavano il tempo a chiacchierare, chiedeva a tutti i membri del team il loro profilo, cos’avevano hanno fatto, voleva sapere della loro vita, della loro esperienza.

Per me questo è qualcosa che davvero lo distingue dagli altri. Se guardi i grandi campioni, Rossi ha avuto il suo gruppo per molto tempo. Doohan aveva un gruppo, Marquez ha voluto creare il suo gruppo e penso che questa sia una cosa molto importante. Può sembrare un dettaglio come un altro quando discutiamo, ma mi piace, perché si adatta perfettamente al mio stato d’animo. Allo spirito di Tech3, di ciò che vogliamo trasmettere: famiglia, squadra, rapporti umani. Perché ne conoscevamo alcuni che arrivavano 10 minuti prima dell’inizio della sessione, o talvolta meno, e che un quarto d’ora dopo il debriefing non vedevamo più fino al giorno successivo! Forse puoi farlo così, ma in ogni caso è più difficile. Lo adoro!

Acosta talento naturale

Soprattutto hai l’impressione che il talento sia davvero naturale, che tutto venga fuori da sé. Non si preoccupa dei tempi, ma chi l’avrebbe detto che avrebbe chiuso davanti dopo i tre giorni di shakedown con Yamaha ufficiali, le quattro Honda ufficiali, più i collaudatori. Pol Espargaro, Dani Pedrosa, Cal Crutchlow sono grandi nomi che conoscono Sepang come le loro tasche, mentre per lui sono i primi giri con una MotoGP, con le Michelin, i freni in carbonio, eccetera.

In tre giorni, anche se non è stato sempre davanti, è rimasto comunque molto vicino ai primi. Spesso i piloti fanno un tempo ma un po’ in apnea, chiudendo gli occhi, e tra il miglior tempo e e quello successivo c’è una bella differenza. Lui invece ha la capacità di essere molto, molto vicino: se guardi T1, T2, T3, T4, corrispondono! Quindi vedi che le cose sono fatte con metodo. Tutto questo per dire, se vogliamo riassumere, che tutti sono ovviamente molto colpiti dalle performance, ma direi anche che sono tutti affascinati da Pedro Acosta!

Porta il sorriso sia nel team che in fabbrica, assieme ad energia e motivazione extra. Ma stavi parlando della tua esperienza, e sai anche che lo Shakedown è solo lo shakedown…

Parliamo solo di tre giorni di shakedown, non c’è la griglia al completo e con tantissima gente, penso a Fabio, Rins, Mir, Johann eccetera, che sicuramente non pensa sul cronometro. Hanno provato tante cose e le concessioni extra a cui hanno diritto per essere più performanti fin dalla prima gara in Qatar. Siamo contenti di vedere che sta facendo bene, non nascondo che è un piccolo piacere finire così i primi 3 giorni, ma sappiamo benissimo che questo non significa molto. Sappiamo benissimo che non faremo la pole e non vinceremo in Qatar. Dobbiamo mettere tutto in prospettiva e io sono il primo a dirlo, non lasciamoci prendere la mano, è lo shakedown. Quando un Fabio, un Rins, un Johann cercheranno il tempo, quando poi arriveranno gli altri, Martin, Bagnaia, Marquez… Quando spingeranno, forse li rivedremo a un secondo e mezzo.

Ma quello che dico è che ha una maturità incredibile, un approccio alla gara davvero come un vecchio veterano. Ma un buon vecchio veterano, di un’intelligenza tale da motivare e creare questo gruppo. Tutto questo è molto emozionante, anche il 58.1 è ancora un tempo che regge! L’anno scorso Marini ha chiuso i giorni di test al comando con un tempo di 1:57.889. Quindi forse la pista è molto buona, magari tra due giorni gireranno in 1:55 [risata]. Ma non mi sto concentrando troppo né sul fatto che lui abbia chiuso primo né sul 58.1, ma neanche noi siamo esigenti e siamo semplicemente molto felici! Non abbiamo nemmeno lanciato Pedro perché non vogliamo che si infortuni dicendogli “Hai due gomme nuove, provaci!”. Non glielo abbiamo mai detto, ma gli diciamo sempre “Siamo qui per lavorare, siamo qui per imparare, cercare di capire tutti i dispositivi. Cerca di capire come funzionano le Michelin, i freni in carbonio, quello che sai”. Sappiamo che gli altri non si sono concentrati sul tempo e nemmeno noi. Ma anche così è carino!

