MotoGP, lutto in casa Marquez: la brutta notizia prima dei test

Alex e Marc Marquez sono di stanza a Sepang in attesa del primo test MotoGP del 2024. Insieme formeranno la coppia d’attacco del team Gresini in sella alla Ducati GP23 e la tre giorni in Malesia sarà fondamentale per studiare il miglior setting in vista della prossima stagione. Ma in queste ore i fratelli di Cevera sono stati raggiunti da una brutta notizia.

Il grave lutto familiare

Duro colpo per la famiglia Marquez Alentá. Nella mattinata di domenica 4 febbraio, Marc Marquez ha annunciato sui social la scomparsa del nonno paterno, Ramón. Era il suo più grande fan, una figura essenziale nella vita del fuoriclasse, con il quale ha mantenuto sempre uno stretto rapporto. Il nonno ha sempre sostenuto i suoi nipoti, accompagnandoli nei loro primi passi nel mondo del motociclismo e seguendoli in ogni occasione da Cervera, dove viveva.

Alex e Marc Marquez hanno ricevuto questa dura notizia mentre sono dall’altra parte del mondo, senza quasi nessun tempo di reazione per sostenere la loro famiglia. Attraverso un breve ed emozionante post sui social network, l’otto volte iridato ha salutato suo nonno, ringraziandolo per tutto il sostegno che ha ricevuto da lui, essendo una delle persone più importanti della sua vita. “Grazie mille per tutto quello che ci hai dato e insegnato, nonno. Riposa in pace“.

Il ricordo di nonno Ramon

Sono finiti quei giorni in cui, dopo aver gareggiato in un Gran Premio, i fratelli andavano a trovare il nonno per fare una partita a domino e analizzavano insieme le gare della domenica. La personalità di Ramon Marquez aveva un ruolo centrale nella vita privata, e non solo, dei due piloti. Nel momento più difficile della sua carriera, quella seguita all’infortunio di Jerez, è sempre rimasto molto vicino a Marc, suggerendogli di ritirarsi per evitare un grave infortunio.

In una dichiarazione rilasciata a “Travelling with Chester”, il nonno aveva esortato l’ex pilota del Repsol Honda Team a riposarsi e vivere in modo più tranquillo senza mettere in pericolo la sua vita. “Non rischiare così tanto, non farmi soffrire. Hai già abbastanza per vivere, trovarti un lavoro tranquillo e lasciare la moto a qualcun altro. “Gliel’ho detto molte volte, ma entra da un orecchio ed esce dall’altro“.

Il signor Ramon era apparso anche nel docu-film “Marc Marquez: All In”, affermando che il suo obiettivo era divertirsi guardando i suoi nipoti raggiungere i loro obiettivi. “Se la morte deve arrivare in fretta, non mi interessa che sia oggi o domani. Ho sempre detto che il giorno in cui vedrò i miei due nipoti realizzati, potrò morire serenamente“.