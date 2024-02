Il 2023 è stato un anno trionfale per il Team 33 Louit April Moto nel Mondiale Endurance. A distanza di 8 anni dal successo del 2015 si è riappropriato della vittoria nella FIM Endurance World Cup, la Coppa del Mondo riservata alla classe Superstock, con la Kawasaki Ninja ZX-10RR #33 condotta sul gradino più alto del podio al Bol d’Or grazie ad un equipaggio tutto italiano. Se per il 2024 Christian Gamarino (promosso al team ufficiale Kawasaki TRICKSTAR dell’EWC) e Kevin Calia (annuncerà i suoi programmi in seguito) hanno intrapreso altri percorsi professionali, la compagine di Fréderic Louit continuerà a parlare italiano ai box.

RICONFERMATO SIMONE SALTARELLI

In primis il Team 33 Louit April Moto ha riconfermato in squadra Simone Saltarelli, parte integrante della squadra che si è assicurata il successo finale dell’Endurance Superstock nel 2023. Se lo scorso anno ha dovuto saltare la 24 ore di Spa Francorchamps per la concomitanza con il CIV a Vallelunga, in questa stagione l’assenza di eventi contrapposti nel calendario consentiranno all’originario di Senigallia di presenziare a tutti i round a cui la Kawasaki #33 prenderà parte.

PRIMA STAGIONE NELL’ENDURANCE PER FLAVIO FERRONI

Accanto a Simone Saltarelli, già con 5 Bol d’Or ed altrettante alla 24 ore motociclistica di Le Mans all’attivo, si affiancherà Flavio Ferroni. Il 24enne motociclista di Alba Adriatica e nativo di San Benedetto del Tronto ha già saggiato le competizioni motociclistiche di durata lo scorso mese di settembre al Bol d’Or, convocato per l’occasione dal team Moto Ain Yamaha.

SI PUNTA AL BIS NELLA COPPA DEL MONDO ENDURANCE

Saltarelli e Ferroni saranno affiancati da Guillaume Antiga e David Sanchis, entrambi già con esperienze di Endurance e, non da meno, con la stessa squadra transalpina nel recente passato. L’obiettivo sarà quello di ripetere i successi del 2023, rappresentando di fatto la squadra di riferimento Kawasaki per quanto concerne la graduatoria Superstock.