MotoGP, ecco le Yamaha M1 di Fabio Quartararo e Alex Rins

Una coppia rinnovata a metà per affrontare una nuova stagione mondiale. Alla vigilia dei test a Sepang, Yamaha ha mostrato la livrea delle M1 con cui Fabio Quartararo ed Alex Rins saranno al via nel nuovo campionato MotoGP. Con la speranza di riuscire a lottare per posizioni ben più importanti rispetto al 2023… In archivio lo shakedown sfruttato grazie alle nuove concessioni, da domani però i due piloti Yamaha dovranno confrontarsi anche col resto della griglia per prendere davvero le misure in ottica 2024.

Yamaha cerca la risalita

“Le concessioni ci danno l’opportunità di lavorare, ma dopo dipende da noi, sta a noi sfruttarle nel miglior modo possibile” ha sottolineato Lin Jarvis riguardo la chiacchierata novità per questa stagione MotoGP. I contratti di entrambi i piloti Yamaha scadranno a fine anno, come la maggior parte della griglia, e rimane sempre l’intenzione di riavere un team satellite per il 2025. Ma ovviamente si sa bene quale dev’essere il primo obiettivo di Yamaha per guardare con più fiducia al futuro.

“Per convincere i piloti a restare ed avere di nuovo un’altra squadra dobbiamo dimostrare di essere competitivi” ha rimarcato Jarvis. In Yamaha quest’anno possono contare anche sulla competenza dell’ingegnere Massimo Bartolini, ex Ducati e nuovo direttore tecnico, come ricorda Massimo Meregalli. Il marchio di Iwata vuole tornare in alto e sta facendo il possibile per riuscirci. “È il momento di tornare dove eravamo soliti stare” ha infatti ribadito Meregalli, in linea con le parole di Jarvis.

Quartararo e Rins suonano la carica

“La stagione 2023 è stata dura” ha ricordato l’iridato MotoGP 2021, che ovviamente ha un obiettivo ben chiaro per la nuova stagione mondiale. Si aspetta molto anche dal nuovo compagno di squadra Alex Rins, pronto per la sfida con il terzo marchio differente in tre stagioni. “Sto ancora recuperando, ma adesso sto meglio. Quest’inverno ho ricominciato ad allenarmi normalmente, ho girato anche con la Yamaha stradale e non ho avvertito dolore” ha assicurato Rins riguardo la sua condizione fisica. Una buona notizia per il marchio giapponese, che ha bisogno di entrambi i suoi piloti in forma per puntare alla risalita.