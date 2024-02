Superbike, Bulega senza pressioni: “Sono altri i piloti che devono vincere”

Uno dei principali protagonisti dei test pre-campionato Superbike è stato indubbiamente Nicolò Bulega. Infatti, ha chiuso davanti a tutti entrambe le giornate a Jerez e la prima a Portimao, dove nel secondo giorno è stato battuto solo da Toprak Razgatlioglu e per 81 millesimi. Il nuovo pilota del team Aruba Ducati è apparso subito a suo agio nei time attack, cosa che gli tornerà utile nella Superpole. Deve ancora lavorare sul passo, però è normale. Comunque, se la sta cavando bene per essere al debutto.

Superbike, Bulega non si monta la testa

Prima dell’inizio del campionato, i piloti SBK avranno un altro test a Phillip Island (19-20 febbraio). Certamente quella sarà un’altra occasione sia per prepararsi alle prime gare (24-25 febbraio, proprio in Australia) sia per trovare qualcosa di utile per il resto della stagione.

Vedremo se Bulega si confermerà nuovamente nelle prime posizioni, intanto ha ammesso di essere rimasto un po’ stupito da sé stesso e di essere molto soddisfatto del lavoro fatto: “Partire così mi ha dato sicuramente tanta carica – ha dichiarato a Sky Sport MotoGP – perché sono andato un po’ oltre le mie aspettative, anche se speravo di andare bene. Sono contento, ho avuto subito una gran bella impressione della mia squadra, mi sono trovato molto bene. Mi sono caricato e non vedo l’ora di essere a Phillip Island per le prime gare“.

Anche se è stato particolarmente veloce tra Jerez e Portimao, il pilota emiliano rimane con i piedi per terra: “È vero che sono andato bene nei test, però rimango comunque un rookie e non sento nessuna pressione. Voglio soltanto divertirmi. Alla fine, sono altri i piloti che devono vincere le gare e puntare alla vittoria del campionato. Io devo solo fare esperienza, è il mio primo anno in Superbike e cercherò di godermelo, facendo meglio possibile“.

Sagge parole quelle di Bulega, che si aspetta di fare una buona prima stagione in SBK ma che al tempo stesso non può ancora prevedere di lottare con i top rider della categoria. Dovrà fare un percorso di crescita costante e poi si vedrà a che livello arriverà. Certamente ha il potenziale per fare bene: ha talento, ha una grande squadra e ha una grande moto. C’è tutto, però servirà ulteriore lavoro per imporsi in una categoria così.

Foto: Aruba.it Racing Ducati