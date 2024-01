Gabriel Tesini verso il salto ETC, De Angelis: “Può andare lontano”

Fioccano le ufficialità riguardo i giovanissimi. Uno di questi è Gabriel Tesini, verso il salto ETC dopo aver chiuso da vice-campione CIV PreMoto3 con una pole e due vittorie nel round conclusivo a Imola. Una nuova sfida per il 14enne sammarinese, uno dei tanti giovani riconfermati nel programma dei Talenti Azzurri FMI. “Li ringrazio sempre tantissimo, mi hanno dato una bella mano in questi anni”, come ha voluto sottolineare il pilota biancoazzurro. L’ufficialità è arrivata in questi giorni, sarà al via nel monomarca Honda del JuniorGP sempre con i colori AC Racing. Un bel salto per il giovane Tesini, che dall’anno scorso conta anche su un manager e mentore chiamato Alex De Angelis… Sarà una stagione impegnativa, ma carica e voglia di fare bene non mancano.

Gabriel Tesini al debutto ETC

“È un grande traguardo per me” ha raccontato il giovane pilota sammarinese a Corsedimoto. “Il livello è altissimo e si viaggerà per la Spagna, il Portogallo, sarà interessante. Le moto poi vanno forte, sono belle. Sicuramente sarà molto difficile, ma non vedevo l’ora di partecipare a questo campionato! Io darò il massimo, poi vediamo cosa combino.” Ha già provato la Honda Talent? “Ho avuto occasione di provarla una volta l’anno scorso verso novembre o dicembre. Mi sono trovato molto bene, mi piace.” Si pensa a qualche test prima dell’inizio del campionato, ma è tutto ancora da programmare. “Dovremmo fare qualche prova nei circuiti italiani, ma ancora dobbiamo decidere quando” ha infatti confermato Tesini. Obiettivi stagionali? “Magari una top 10 non sarebbe male… Ma penso soprattutto a dare il massimo, a fare bene!”

Il commento di Alex De Angelis

“Più che manager, mi considero il suo fan numero 1” ha precisato riguardo al concittadino Tesini. “Mi rivedo un po’ nei miei inizi, quando aiutavano il mio babbo che non era nel settore, dandogli le indicazioni giuste. Io so di poterlo aiutare non solo in pista ma anche a livello manageriale: quando mi chiamano per avere dei consigli lo faccio molto volentieri.” Non manca poi la soddisfazione per il “suo” pilota che passa in ETC. “Ha fatto un 2023 in crescita nel CIV, si merita alla grande tutto l’appoggio del team e della famiglia per fare questo grande passo. Sarà difficile, molte piste non le conosce ed il ritmo è molto elevato, sono in tantissimi che vanno forte e basta un niente per essere dietro! Dovrà stare calmo, ragionare e quindi crescere non solo in pista ma anche di carattere, di strategia, ecc.”

De Angelis “spinge” Tesini

Sarà un anno importante quindi per Gabriel Tesini. “Questo lo farà diventare un pilota completo” ha sottolineato Alex De Angelis. “Se sarà così continuerà nella sua carriera, altrimenti niente. Ma direi che ha tutte le carte in regola per andare lontano. Questo sarà l’anno in cui si dovrà fare veramente le ossa e uscirne a testa alta, per poi avere l’anno dopo tutto il carattere e l’esperienza che servirà per portare a casa risultati ancora più importanti.” Non sarà un debutto semplice, ma De Angelis non pone limiti a Tesini. “Non dico che sarà impossibile fare bene quest’anno, ma deve capire che sarà molto difficile e che non vuol dire che non arriveranno l’anno prossimo. Certo, se dovessero arrivare subito ancora meglio!”