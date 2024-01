Gabriel Tesini e AC Racing insieme per il salto ETC JuniorGP

Il vice-campione italiano PreMoto3 pronto per un anno di novità. Gabriel Tesini quest’anno debutterà nella European Talent Cup, entry class della JuniorGP, e lo farà sempre con i colori AC Racing. La squadra guidata da Alessandro Cassinari e Riccardo Rama ha ufficializzato il rinnovo con il giovane talento sammarinese, ma è un accordo che implica appunto una nuova sfida. Tesini, il cui team manager è Alex De Angelis, è il secondo annuncio per il 2024 di AC Racing in ETC, affiancherà il già annunciato David Gonzalez.

L’annuncio di AC Racing

Una collaborazione che ha già parecchi anni, che andrà avanti anche in questo 2024, come ha annunciato la squadra tricolore. “Continua il percorso con Gabriel Tesini” si legge nella nota AC Racing. “Cresciuto fin dalle Minimoto, passando per le MiniGP e il Campionato Italiano Velocità PreMoto3 con i colori AC. Nel 2024 approderà nel JuniorGP, categoria ETC. Siamo certi che insieme continueremo a divertirci e raggiungere traguardi sempre più importanti!”

Gabriel Tesini sale di livello

“Ancora non ho definito i programmi per il 2024, però spero di poter partecipare all’ETC, secondo me la strada migliore per raggiungere il Motomondiale.” Così ci diceva Gabriel Tesini lo scorso ottobre, a conclusione dell’impegno in CIV PreMoto3 (qui la nostra intervista). Ora quella speranza si è concretizzata. “Finalmente lo posso dire, quest’anno debutterò in JuniorGP nella categoria ETC con la squadra con cui sono cresciuto. Un grazie immenso ad Alessandro Cassinari, Riccardo Rama e al mio super manager Alex De Angelis, che insieme a tutte le persone che mi supportano hanno permesso tutto ciò.” Il pilota 14enne, giovane speranza di San Marino, si prepara quindi per una nuova sfida tutta da vivere.

Foto: AC Racing Team