MotoGP, il calendario completo delle presentazioni 2024

In attesa di cominciare a fare sul serio in pista, le squadre MotoGP devono presentarsi. Ci penserà Gresini Racing ad aprire le danze, ma si continua poi a cavallo tra i test ufficiali. Ricordiamo lo shakedown a Sepang (per il rookie Acosta ed i collaudatori) nei giorni 1-3 febbraio, seguono i test ufficiali sulla pista malese nei giorni 6-8 febbraio. Per finire ci saranno le prove ufficiali in Qatar nei giorni 19-20 febbraio e solo dopo di allora ci sarà l’ultima presentazione, quella di Pramac Racing.

In questo mese di gennaio, oltre alla squadra guidata da Nadia Padovani, ci saranno anche la squadra ufficiale Ducati, il team VR46, ma anche la nuova squadra satellite di Aprilia e per finire GASGAS Tech3, che rappresenta il primo evento ufficiale dell’esordiente Pedro Acosta nelle vesti di pilota MotoGP. A febbraio invece toccherà alle altre squadre, nell’ordine Yamaha, KTM Factory, le due squadre Honda, Aprilia factory ed infine il team Pramac. Qui in basso riassumiamo tutte le date.

MotoGP 2024, tutte le presentazioni

20 gennaio: Gresini Racing – Cocoricò, Riccione

21-22-23 gennaio: Ducati Team – Madonna di Campiglio

24 gennaio: VR46 Racing Team – Palariccione, Riccione

26 gennaio: Trackhouse Racing (Aprilia) – Los Angeles

29 gennaio: GASGASG Factory Racing Tech3

5 febbraio: Yamaha Racing – Sepang

12 febbraio: Red Bull KTM Factory (presentazione virtuale)

13 febbraio: Repsol Honda Team

15 febbraio: LCR Honda

18 febbraio: Aprilia Racing

28 febbraio: Pramac Racing

Foto: Michelin Motorsport