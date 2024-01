In questi giorni presso il Ranch di Tavullia va in scena l’ormai famosa 100 km dei Campioni. Nella giornata di ieri si è svolta l’Americana, gara a eliminazione che ha visto trionfare di Luca Marini. Ovviamente, il nuovo pilota della Honda spera di conquistare vittorie più importanti quando partirà la nuova stagione MotoGP.

100 km dei campioni, Marini batte Moreira e Rossi

L’Americana prevede la suddivisione dei piloti in due gruppi. Del primo fanno parte i piloti che hanno ottenuto dal 19° al 41° tempo nelle qualifiche. I migliori due, che sono stati Cardus Ferran e Remy Gardner, si sono uniti al secondo gruppo per giocarsi la vittoria. Al termine della gara a eliminazione, è stato Marini a tagliare il traguardo per primo precedendo Diogo Moreira e Valentino Rossi. Quarto posto per Elia Bartolini. Danilo Petrucci, che sta guidando una Honda CR 500 2 tempi, si è ben comportato arrivando fino alle semifinali.

L’ordine di arrivo dell’Americana determina la griglia di partenza della gara di endurance che si disputa oggi dalle ore 14. Di seguito tutte le coppie che saranno in azione al Ranch di Tavullia:

Valentino Rossi – Luca Marini

Francesco Bagnaia – Marco Bezzecchi

Franco Morbidelli – Andrea Migno

Celestino Vietti – Elia Bartolini

Diogo Moreira – Ferran Cardus

Danilo Petrucci – Andrea Verona

Tatsuki Suzuki – Mattia Casadei

Matteo Gabarrini – Marco Gaggi

Xavier Artigas – Sammy Halbert

Tim Neave – Tom Neave

Mattia Pasini – Filippo Farioli

Fabio Di Giannantonio – Dennis Foggia

Augusto Fernandez – Thomas Chareyre

Manuel Gonzalez – Ivan Ortola

Nicola Fabio Carraro – Matteo Bertelle

Alessandro Zaccone – Andrea Mantovani

Michael Ruben Rinaldi – Lorenzo Gabellini

Filippo Fuligni – Alberto Surra

Esteve Rabat – Luca Ottaviani

Remy Gardner – Pedro Acosta

Marco Belli – Josè Antonio Rueda

Foto: VR46