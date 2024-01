Supersport 300: Emiliano Ercolani, stella misanese pronta a brillare

La prima presentazione dell’anno per il WorldSBK ha portato un’interessante novità. Il Team Motoxracing infatti torna a competere anche nel Mondiale Supersport 300, da dove è iniziata la sua storia a livello internazionale nel 2021. Occhi puntati su Emiliano Ercolani, alfiere del Moto Club Misano Adriatico, pronto per il debutto mondiale dopo essersi preso il titolo europeo in Yamaha R3 Blu Cru Cup 2023: il biglietto vincente per questo passo importante. Elia Bartolini, il secondo pilota della squadra, era assente giustificato per la concomitante partecipazione alla 100 km dei Campioni.

La presentazione svolta ieri a Fiano Romano ha permesso alla struttura guidata da Sandro Carusi, con Vanni Lorenzini come capotecnico, di spiegare i suoi programmi per la nuova stagione. Il 18enne misanese ha le idee molto chiare: in una nostra intervista non ha nascosto di puntare senza mezzi termini alla vittoria del campionato. Emiliano Ercolani è senza dubbio uno dei tanti giovani italiani da tenere d’occhio nel Mondiale 300, categoria in cui ancora non si conta un titolo tricolore.

Più in generale però il Team Motoxracing, supportato da Yamaha Italia, sarà certamente da osservare in questo 2024. Non solo i debuttanti italiani Ercolani e Bartolini in Supersport 300: in Superbike la squadra di Fiano Romano punta nuovamente sull’indiscutibile talento della giovane stella britannica Bradley Ray. Una seconda stagione insieme in cui si punta a raccogliere i frutti del lavoro svolto nel 2023.

Foto: Marzio Bondi