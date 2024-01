Manca meno di un mese al primo test pre-campionato MotoGP del 2024 e c’è grande curiosità di rivedere Marc Marquez in sella alla Ducati. Dopo il buon debutto a Valencia, tutti vogliono vedere a che punto sarà a Sepang e poi a Lusail. L’otto volte campione del mondo vuole arrivare preparato alle gare, il suo obiettivo sarà lottare costantemente per le migliori posizioni. Vedremo se riuscirà anche a inserirsi nella lotta per il titolo.

MotoGP, Schwantz immagina un Marquez competitivo

Il leggendario Kevin Schwantz, intervistato da La Gazzetta dello Sport, è tra coloro che vedono lo spagnolo ancora competitivo, anche dopo i periodi di stop che ha dovuto affrontare negli ultimi anni: “Credo di sì. Per un pilota è molto difficile quando non guida, la percezione della velocità cambia tanto. Devi tornare indietro, devi costruire quella percezione e devi rendertene conto. Per me all’inizio della stagione ha cercato di forzare ancora la situazione e di far accadere le cose, invece di essere calmo e correre come sappiamo. Tornerà a disporre di una buona moto, riacquisterà un po’ di fiducia. Penso possa ancora vincere“.

Il passaggio in sella a una Ducati Desmosedici GP può certamente aiutare Marquez a ritrovare le migliori sensazioni e a divertirsi. Non a caso, ha sorriso dopo aver provato la nuova moto a Valencia. Un segnale incoraggiante per lui e il team Gresini Racing, che nel 2024 vogliono essere grandi protagonisti e che hanno il potenziale per riuscirci. La casa di Borgo Panigale ovviamente preferisce vincere con la sua squadra ufficiale, però sa che Marc può essere un rivale “interno” da tenere d’occhio. L’amministratore delegato Claudio Domenicali ha già dichiarato che esistono alcune simulazioni che gli hanno dato una risposta importante: l’ex pilota Honda lotterà per il titolo. Vedremo se sarà così.

Foto: Instagram