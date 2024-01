Dodò Boggio verso la Moto3 JuniorGP “La Talent ormai mi era stretta”

Di ieri sera la notizia che Edoardo Boggio è ufficialmente un pilota Eagle-1. Una squadra tricolore, e torinese, per il giovane pilota torinese, che si sta preparando per il salto nella Moto3 del JuniorGP dopo anni in European Talent Cup. Ma Boggio nel frattempo è cresciuto, la Honda Talent ormai gli stava stretta e la KTM Moto3 di Eagle-1 sarà sicuramente più adatta alla sua corporatura. I primi test di avvicinamento alla stagione saranno a marzo, nel frattempo “Dodò” continua la sua preparazione per arrivare al meglio alla nuova sfida.

Edoardo Boggio, com’è arrivata la firma con Eagle-1?

È partito tutto dal capotecnico Maurizio Cambarau, che mi ha seguito quando ho fatto la wild card a Misano con Bucci. Ci siamo trovati davvero bene, è un capotecnico di esperienza mondiale veramente molto bravo. Abbiamo iniziato a conoscerci, poi abbiamo cominciato a parlare col team e alla fine a Valencia abbiamo trovato l’accordo. La fortuna è che [Cambarau] quest’anno mi seguirà sia nel CEV che in Rookies Cup.

Pilota italiano con una squadra italiana.

Oltre che italiana è di Torino come me, di questo sono davvero molto contento.

Edoardo Boggio, il 2024 sarà il tuo anno di debutto in Moto3.

Era l’obiettivo. Ho fatto tre anni in European Talent Cup, ma ormai ero troppo alto e pesante per la Honda Talent, mi stava un po’ stretta. La Moto3 che userò sarà un po’ simile a quella della Rookies Cup, ma anche diversa, più potente, serve uno stile di guida diverso. Quest’anno poi cambieranno le gomme, passeremo dalle Dunlop alle Pirelli in entrambi i campionati: non le ho ancora provate, sono molto curioso.

Quali sono le prime aspettative?

Al momento non mi fisso degli obiettivi, per ora l’unico obiettivo è migliorarmi sempre. Iniziamo a prendere le misure nei test e cercheremo di arrivare alla prima gara il più pronti possibile.

Foto: Eagle-1