Come si gestiscono all’interno del box i test invernali Superbike? Quali e quante novità verranno introdotte dai team ufficiali Yamaha? E soprattutto la domanda che fa più discutere: i tempi del precampionato sono attendibili oppure sono solo cortina fumogena? Alla vigilia della due giorni di collaudi previsti a Jerez abbiamo posto queste domande a Damiano Evangelisti, capo tecnico dell’australiano Remy Gardner in Yamaha GRT. Tutte le risposte nel video qui sopra. La scelta del tecnico marchigiano non è casuale: l’australiano figlio d’arte è stato il più veloce nella precedente tornata svoltasi sempre qui a Jerez a fine ottobre. Remy Gadner ha già vinto il Mondiale Moto2 e dopo un anno di esperienza Superbike potrebbe essere una delle mine vaganti. Avrà pieno supporto factory da Yamaha.

Jerez…estiva

L’Andalusia ha accolto il circus Superbike con un sole tardo primaverile. Alle 15 di oggi, vigilia del primo giorno, nel paddock c’erano 23 °C e il personale dei team ha rimesso in valigia felpe ed indumenti pesanti. Le prossime due giornate saranno piene di sole e le temperature si manteranno stabili. Saranno due giornate ideali dal punto di vista meteo. Sono in pista tutti i protagonisti del Mondiale Superbike 2024: prepariamoci ai fuochi artificiali. In questo video l’ingegnere Mario Manganelli, ex Aprilia, ci spiega che impatto avranno le novità regolamentari della Superbike 2024.

Gli orari

La due giorni di Jerez è la prima tappa dei test invernali del Mondiale Superbike 2024. Sul tracciato andaluso si gira mercoledi 24 e giovedi 25 gennaio. L’apertura della pista è previsto per le 10:30, chiusura alle 18:00. Ricordiamo che oltre a tutti i big Superbike gireranno anche diversi top rider del Mondiale Supersport.