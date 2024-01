La Superbike prepara una rivoluzione tecnica che potrebbe cambiare decisamente le carte in tavola. L’introduzione del peso combinato pilota-moto, che comporterà l’obbligo di zavorra per il peso piuma Alvaro Bautista trionfatore delle ultime due edizioni, è solo la punta dell’iceberg di una serie di modifiche destinate ad avere grande impatto. Per capire quale potrebbero essere l’entità abbiamo interpellato il nostro esperto, l’ingegnere Mario Manganelli. Parliamo del tecnico che in dodici anni in Aprilia Racing (2006-2018) ha contribuito al progetto e allo sviluppo della RSV4, conquistando sette Mondali: tre piloti (due con Max Biaggi, uno con Silvain Guintoli) e quattro Costruttori. Successivamente Manganelli ha lavorato al dipartimento motori di Mercedes F1. Adesso è consulente di numerose aziende, su progetti di varia natura, come ingegnere freelance.

Attacco alla Ducati

Il peso combinato pilota-moto eccita le discussioni fra appassionati, ma in pentola c’è anche molto altro. Ecco le novità principali: 1) Possibilità di intervenire sul peso di albero motore e volano motore, per un +/-20% rispetto al peso degli stessi particolari montati sul modello stradale 2) Riduzione dei consumi: il serbatoio passa da 24 a 21 litri massimo 3) Carburante bio: da questa stagione sarà obbligatorio utilizzare carburante con almeno il 40% di originale vegetale 3) Controllo del flusso carburante: questa è una norma, volta alla progressiva riduzione di consumi, entrerà in vigore nel 2025. Per stabilire l’entità della restrizione da applicare, quest’anno sarà obbligatorio per i Costruttori raccogliere dati su almeno due moto in pista, a mezzo di un sistema di acquisizione fornito dall’organizzazione.

Ing. Manganelli, le risposte nel video

4) Peso combinato pilota-moto: il peso minimo veicolo resta 168 kg, il valore di riferimento pilota è 80 chili, incluso l’abbigliamento da gara. Chi pesa di meno sarà zavorrato, per il 50% del delta rispetto agli 80 chili fissati. Nel video qui sopra, l’ing. Mario Manganelli spiega le nuove norme punto per punto, fornendo la sua visione sull’impatto che potranno avere durante il Mondiale ’24

Foto: Aruba.it Racing