MotoGP, Bagnaia pronto al prossimo step: “Ecco cosa devo migliorare”

Ha vinto gli ultimi due titoli MotoGP e adesso Francesco Bagnaia vuole fare tris. Il 2024 sarà un anno ancora più impegnativo, gli avversari saranno maggiormente attrezzati per dargli battaglia. In casa Ducati arriva anche Marc Marquez, seppur con la Desmosedici GP23 di un team satellite, e i costruttori giapponesi godranno delle nuove concessioni. Il suo principale rivale dello scorso anno, Jorge Martin, dovrebbe essere più pronto a giocarsi un mondiale della top class.

Lo stesso Pecco, dopo due corone iridate, dovrebbe aver acquisito più consapevolezze ed essere più maturo. Pur essendosi laureato campione del mondo, non è stato perfetto e sa cosa può migliorare per diventare ancora più forte. Nella squadra ufficiale ducatista ha tutto per fare un ulteriore step e impedire di essere sconfitto.

MotoGP, Bagnaia pronto ad alzare il livello

In occasione della presentazione ufficiale del team Ducati Lenovo MotoGP il rider piemontese ha ammesso di aspettarsi un campionato difficile e con margine di errore più ridotto: “Sarà lungo – ha detto a Sky Sport – con due gare in più. Sarà interessante e sarà importante essere più costanti possibili, con pochi errori. A me chiedo di migliorare dove l’anno scorso ho avuto delle lacune. Durante la stagione sono caduto sette volte, con Morbidelli e Vinales siamo quelli caduti meno, però il mio problema è stato che cinque di queste cadute le ho fatte in gara. Devo ridurre questo numero“.

Bagnaia ha confermato che la Desmosedici GP24 provata nel test a Valencia gli ha dato delle buonissime impressioni: “Secondo me la nuova moto è nata molto bene. A Valencia ha funzionato subito, vedremo in Malesia dove sarà importante avere una base da cui partire per lavorare e definire tutto. È una moto con un potenziale molto alto“.

Tanti rivali per Pecco

Chi potrà lottare con lui per giocarsi il mondiale? Pecco risponde così: “Tantissimi piloti. Hanno tutti molto velocissime per provare a vincere il titolo. Sarà interessante“.

Il tre volte iridato non indica nomi specifici, sa che dovrà guardarsi da più piloti perché il livello della griglia dovrebbe essere ancora più alto nel 2024. Certamente lui darà il massimo per essere pronto a ogni sfida e confermarsi ancora il numero 1 della MotoGP.

