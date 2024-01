MotoGP, Ducati presenta il 2024… con frecciatina agli avversari

Alle spalle un “anno straordinario”, come l’ha definito Claudio Domenicali, che non risparmia anche una frecciatina alla concorrenza per le nuove concessioni (qui i dettagli). In Ducati ora si guarda al 2024 con il chiaro obiettivo di confermarsi come riferimento della MotoGP nonostante un “handicap” rispetto alle altre case. Chiaramente occhi puntati sul bicampione in carica Francesco Bagnaia, ma sarà un’annata importante anche per il confermato Enea Bastianini dopo un 2023 segnato da infortuni. A Madonna di Campiglio si è svolta la presentazione ufficiale del team Ducati Lenovo per la nuova stagione mondiale. Non è mancato anche un saluto per Paolo Ciabatti, che ora sarà il riferimento del nuovo progetto offroad (i dettagli).

Ducati, frecciatina ai rivali

“Se riusciremo a ripetere questi risultati avranno un valore doppio, visto che i nostri rivali hanno ricevuto certi vantaggio”. Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding, non si esime da un commento sulle concessioni decise da Dorna per la nuova stagione MotoGP. Gigi Dall’Igna, General Manager Ducati Corse, pone l’attenzione sul motore e sulla capacità di trovare la giusta combinazione, mostrandosi soddisfatto alla fine del test svolto a novembre a Valencia. “A Sepang porteremo anche una carena visivamente molto diversa da quella che abbiamo usato negli ultimi anni, poi ci sarà il giudizio del pilota” ha poi aggiunto, evidenziando anche un altro aspetto tecnico della nuova Desmosedici.

Bagnaia e Bastianini all’attacco

Per entrambi si riparte dalle sensazioni positive con cui hanno chiuso i test al Ricardo Tormo. Francesco Bagnaia evidenzia le tante Ducati in pista, ma anche i passi avanti di KTM e Aprilia, con la convinzione che anche Honda e Yamaha arriveranno. E si dà un consiglio: “È meglio stare più tranquilli in certe situazioni”. Per Enea Bastianini sarà una sorta di anno di riscatto. “Per prima cosa mi serviranno i test, ho fatto poco l’anno scorso e devo cucirmi la moto addosso” ha indicato. “Mi sento pronto e sto bene fisicamente, sono molto carico!” Tutto pronto quindi per ricominciare a girare in pista, iniziando appunto dai prossimi test a Sepang. Gli alfieri in rosso sono pronti per una nuova sfida.

Foto: Ducati Corse