Ciabatti lascia la MotoGP, nuovo ruolo nel progetto Ducati off-road

Ci sono novità per quanto riguarda il progetto off-road di Ducati, ma riguarda anche la MotoGP. Paolo Ciabatti infatti lascia il Motomondiale, non occuperà più il ruolo di Direttore Sportivo, ma assumerà la veste di General Manager della nuova struttura Ducati Corse Off-Road. Quell’incarico ovviamente non resterà vacante, c’è già il sostituto: si tratta di Mauro Grassili, finora a capo del marketing.

Una nuova conseguenza dei recenti annunci in merito al nuovo impegno in casa Ducati. In particolare riguardo il progetto motocross, con l’entrata nel campionato italiano di un prototipo 450 guidato dall’esperto Alessandro Lupino, senza farsi mancare la collaborazione del pluricampione del mondo Antonio Cairoli nel ruolo di collaudatore (i dettagli). Per guidare il progetto l’organizzazione sta sistemando gli ultimi tasselli per definire il programma sportivo, che in futuro prevede la presenza di Ducati in MXGP ed in AMA Supercross.

Ducati “sposta” Ciabatti

A capo di tutto ora ci sarà Paolo Ciabatti, che dal 2013 al 2023 è stato direttore sportivo di Ducati Corse in MotoGP. Ora il suo impegno sarà nel progetto off-road nelle vesti di General Manager, con il chiaro obiettivo di portare Borgo Panigale al successo anche in questa specialità. Nel 2024 Ciabatti si occuperà anche delle attività sportive dei campionati Superbike e Supersport, nello specifico in MotoAmerica, British Superbike, All Japan Superbike, Australian Superbike e CIV.

Al suo posto in MotoGP ci sarà Mauro Grassilli, nuovo Direttore Sportivo in aggiunta al suo ruolo precedente in Marketing e Comunicazione per Ducati Corse, e sarà coordinato direttamente dal General Manager Luigi Dall’Igna. Invariato l’impegno in MotoGP e WorldSBK, con il chiaro obiettivo di allungare la scia di successi ottenuti nell’ultimo periodo, in particolare quest’anno.

Foto: Social