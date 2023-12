Misano World Circuit “Nel 2023 sulle 600-700 mila presenze”

Sembra ieri che si chiamava semplicemente “Autodromo di Santamonica” dalla frazione di Misano in cui sorgeva ed era un piccolo impianto con grandi sogni. Può sembrare retorica ma il Misano World Circuit ha avuto una crescita costante ed esponenziale nel corso degli anni, lasciando stupiti perfino coloro che lo frequentano fin dalle origini. Negli ultimi tempi ha ricevuto dei premi importanti (leggi qui) e si prepara ad un 2024 straordinario con MotoGP, Superbike, Formula E, FIM JuniorGP, GT World Challenge ed altri eventi prestigiosi.

“L’ultimo anno è stato speciale – racconta il Managing Director Andrea Albani a Corsedimoto – abbiamo raccolto i frutti del lavoro fatto negli ultimi anni nell’ambito della sostenibilità con investimenti per il fotovoltaico e tanti altri settori. La società che si occupa della gestione ha fatto uno sforzo economico importante nei vari settori ed in questi anni ha gestito in modo virtuoso i bilanci. Nonostante i periodi difficili legati in passato al covid poi all’aumento del costo dell’elettricità, il MWC è riuscito a crescere”.

Qual è il segreto?

“La valorizzazione delle persone che lavorano, la capacità di fare gruppo ma chiaramente anche il fatto di trovarsi in un territorio particolare in cui il motorsport si sposa con il turismo. Senza la Regione Emilia Romagna, la Repubblica di San Marino, i comuni del territorio ed altri enti per il Misano World Circuit non sarebbe avere tanti eventi e di tale rilevanza”

Quanti appassionati sono venuti a Misano nel corso del 2023?

“Indicativamente sulle 600 o 700mila persone in 290 giorni di attività e 18 week-end”.

Come vi è venuta in mente una promozione cumulativa che consente si assistere a sei eventi?

“Abbiamo un calendario sempre più ampio allora abbiamo pensato al Misano World Circuit come ad un teatro, ad un’arena ed abbiamo voluto provare a fare una sorta di abbonamento che può fare pensare a quello teatrale. Si va quasi verso ad un’idea di membership con una visione globale d’insieme. Per altro nel 2024 verrà anche completata la Square con il punto vendita Teddy ed il ProShop Yamaha mentre proseguirà l’attività del Centro Tecnico Federale con un’importante funzione formativa”.

