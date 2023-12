Misano World Circuit: è partita la promozione di Natale

Tanti appassionati sognano di trovarsi sotto l’albero di Natale i biglietti per la MotoGP, la Superbike e magari anche per la Formula E ed altre gare. Il Misano World Circuit ha promosso la “Christmas Promo”, un’offerta veramente interessante Fino al 15 gennaio con 150 euro è possibile aggiudicarsi una giornata in circuito a sei eventi internazionali: MotoGP, FIM JuniorGP, Formula E, Grand Prix Truck, GT World Challenge e WorldSBK. Ovviamente solo Misano World Circuit la può offrire considerando il calendario 2024 ricchissimo di manifestazioni. La “Christmas Promo” può essere un’idea regalo originale per parenti, amici, colleghi, clienti della proprio azienda e chiaramente anche per se stessi.

“Abbiamo pensato ad un’offerta straordinaria – spiega il managing director Andrea Albani – al prezzo che è mediamente necessario ad assistere ad uno solo di questi eventi, il Misano World Circuit offre ben sei giornate a contatto con lo show della pista. La messa a punto del 2024 MWC Season Pack e Member Card ha chiesto un grande sforzo organizzativo e l’adesione dei vari promotori. L’impianto di Misano si conferma ancora una volta nel suo ruolo di moltiplicatore di entusiasmo e di business”.

Queste le manifestazioni comprese nella promozione: 2024 Misano E-Prix (domenica 14 aprile 2024 – Paddock + Prato 2), Junior GP (domenica 21 aprile 2024 – biglietto circolare), Fanatec GT World Challenge Powered by AWS (sabato 18 maggio 2024 – biglietto circolare paddock + Tribuna B + Tribuna Centrale), FIA European Truck Racing Championship (domenica 26 Maggio 2024 – biglietto circolare), FIM Superbike World Championship (domenica 16 giugno 2024 – Tribuna B), Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini (domenica 08 settembre 2024 – Prato 1).

