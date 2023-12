Supersport 300: Mattia Martella completa il Kawasaki GP Project

Stessa moto, stessa categoria, cambiano però i colori del team. Mattia Martella, al debutto quest’anno nel Mondiale Supersport 300 con Prodina Racing, affronterà la sua seconda stagione iridata sempre in sella ad una Kawasaki Ninja ma nelle file del Kawasaki GP Project. Accanto al già annunciato Fenton Seabright arriva quindi il 18enne abruzzese, scelto dalla squadra di Alessio Altai con obiettivi ben precisi. Martella, già in bella evidenza nella Supersport 300 tricolore e con un anno di esperienza nel mondiale di categoria, ed il compagno di box britannico sono le due frecce di un team determinato a vivere un 2024 di spessore.

“Martella ha già mostrato talento e velocità”

“Entrare nel team GP Project significa nuova avventura di carriera, per la quale provo entusiasmo e felicità” ha commentato il neo pilota Kawasaki GP Project. “Sono contento di poter cominciare coi test, in cui proverò la moto, conoscerò la squadra e preparò la stagione 2024. Ringrazio Alessio Altai per la bella opportunità, il supporto garantito dagli sponsor e la mia famiglia. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare nel box e di scendere in pista”.

Non meno soddisfazione da parte del manager della struttura. “Mattia Martella ha già evidenziato talento e velocità nel campionato nazionale tricolore, combattendo coi migliori piloti della Supersport 300″ ha sottolineato Alessio Altai. “Il nostro nuovo innesto ha anche un anno di esperienza nel mondiale di categoria. Il nostro obiettivo sarà metterlo nella condizione di figurare nella parte alta della classifica in ogni gara. Consapevoli di poter fare bene, mireremo alla zona punti, poi alla top ten, sino ai primi cinque della entry class derivata di serie. Gli metteremo a disposizione una Kawasaki Ninja preparata per garantire costante competitività”.