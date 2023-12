MotoGP, Jorge Martin sfida Marquez e avvisa Ducati: “Se non mi vuole…”

Non ha realizzato il sogno di laurearsi campione del mondo MotoGP, ma sicuramente Jorge Martin ci riproverà l’anno prossimo. Cercherà di nuovo di fare la storia, trionfando con un team satellite. In parte ci è comunque riuscito, visto che Pramac Racing è stata la prima squadra non ufficiale a laurearsi migliore team della classe regina. Non c’è stata la ciliegina sulla torta, però i motivi per essere orgogliosi del 2023 sono tanti e danno ulteriori motivazioni per la prossima stagione.

MotoGP, Martin pronto a confrontarsi con Marquez

A proposito di motivazioni, una di queste è senza dubbio l’arrivo di Marc Marquez nella famiglia ducatista. Tutti si aspettano che riesca ad essere super competitivo. Martin è tra questi: “Marquez potrebbe avere un vantaggio su di noi a inizio stagione – ha detto ad AS – perché avrà una moto già preparata. Per i piloti ufficiali i test sono molto più complicati, perché ci sono tante cose da provare. Per me non è un problema il suo arrivo in Ducati. È una grande minaccia, perché è uno dei migliori della storia, ma per me è una motivazione. Se riesco a batterlo, anche io sarò uno dei migliori“.

Claudio Domenicali ha già rivelato che alcune simulazioni Ducati dicono che Marc probabilmente lotterà per il titolo MotoGP 2024. Pur disponendo di una Desmosedici GP23, nello specifico quella ereditata da Johann Zarco, potrebbe davvero dare fastidio a Jorge, Bagnaia e agli altri indiziati per la conquista della corona. L’otto volte iridato farà di tutto per compiere un’impresa ancora più grande di quella del pilota Pramac, dato che vincerebbe con una moto dell’anno precedente e con un supporto tecnico inferiore di quello di cui gode il connazionale.

Jorge sogna il team ufficiale Ducati

Se Martin avesse vinto il titolo nel 2023, sarebbe passato al team ufficiale Ducati nella prossima stagione. A tal proposito, ritiene che avrebbe dovuto essere comunque promosso: “Non penso che vincere il mondiale cambi qualcosa. Mi dà fastidio il fatto che non sia mai abbastanza, non so cosa devo dimostrare di più. Capisco che Enea abbia vissuto un anno difficile, ma ha corso 14-15 gare vincendone una perché ha messo la pressione della gomma anteriore a 1.2. Così vinco anche io“.

Il pilota madrileno non è convinto della decisione presa dalla casa di Borgo Panigale, che ha preferito confermare Enea Bastianini dopo una stagione molto difficile tra infortuni e problemi di competitività. Comunque, il suo obiettivo è vestire di rosso nel 2025: “La mia priorità è una squadra ufficiale e il mio obiettivo è quello Ducati, perché si tratta del costruttore con cui sto e conosco la moto. Se non mi vogliono o non capiscono che non sono il migliore, cercherò qualcos’altro. Honda? Se vedo che migliora e che può essere un progetto vincente, sarebbe una buona opzione“. Idee chiare.

