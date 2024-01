MotoGP, Marc Marquez: il capotecnico svela la chiave del successo

Dopo la presentazione ufficiale del team Gresini, dovremo attendere il test MotoGP di Sepang per vedere Marc Marquez sulla Ducati GP23. Il pluricampione di Cervera potrà contare sicuramente su una moto ben collaudata che gli consentirà di partire subito forte, ma secondo indiscrezioni la GP24 avrebbe ricevuto un’iniezione di potenza e sarebbe pronta ad offrire un altro step aerodinamico, da sempre punto forte di Gigi Dall’Igna e del suo staff. In ogni caso l’ex pilota Honda è pronto a dare battaglia per le posizioni di vertice.

Carchedi nel box di Marquez

Titolo Mondiale possibile per Marc Marquez? Difficile a dirsi, non resta che gustarsi un campionato che si preannuncia entusiasmante, con una sfida allargata fra Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Enea Bastianini e l’otto volte iridato, almeno sulla carta. Al fianco del ‘Cabroncito’ ci sarà l’ingegnere di pista inglese Frankie Carchedi, 47 anni, più di metà trascorsi nel motociclismo. Il test di Valencia dello scorso novembre è stata la prima occasione per approcciare e conoscersi, ma sarà decisiva la preseason per ingranare la marcia giusta. “Prima della presentazione, abbiamo trascorso tre giorni assieme. Oltre che parlare di moto ci siamo divertiti e abbiamo giocato a padel“.

La chiave vincente è divertirsi

Il capotecnico del team Gresini non si sbilancia in pronostici entusiasmanti, ma guarda l’altra faccia della medaglia. La Honda RC-V era completamente diversa dalla Desmosedici GP e “con la Ducati nessuno è mai riuscito ad andare immediatamente veloce. l’unico è stato Casey Stoner. Ma era una situazione particolare, perché aveva le Bridgestone“, ricorda Carchedi. Però Marc Marquez ha dimostrato di essere un campione oltre ogni logica e tutti si aspettano grandi risultati. “La cosa principale sarà cucirgli la moto addosso, ma non so quanto tempo ci vorrà“.

Nel test di Sepang in programma dal 6 all’8 febbraio sarà fondamentale trovare un setting di base da cui costruire una Ducati GP23 vincente step by step. “In questo momento entrambi spensiamo soltanto ai test di Sepang, a trovare una base. La chiave di questa stagione sarà vedere quanto velocemente riusciremo a farlo“. Frankie Carchedi crede nel titolo MotoGP? “Se riuscirò a fargli sentire le farfalle nello stomaco, allora sarò una persona molto felice“.

