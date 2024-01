Tatara Aprilia a 1100: All Japan e 8h Suzuka anche nel 2024

L’All Japan Superbike accoglierà quest’anno il ritorno Ducati insieme al Team Kagayama con una Panigale V4 R affidata a Ryo Mizuno, ma c’è un’altra casa italiana da diversi anni attivamente presente nel motociclismo del Sol Levante. Grazie al Team TATARA, anche in questa stagione Aprilia sarà presente nel campionato motociclistico giapponese, addirittura in due classi (JSB1000 Superbike ed ST1000 Superstock), in entrambi i casi con la RSV4 1100.

VIA LIBERA ALLA APRILIA RSV4 1100 NELLA SUPERSTOCK

Come riportato lo scorso 29 dicembre, quest’anno l’All Japan ha aperto le porte alla RSV4 1100 anche nella classe ST1000 dopo che, nel 2023, il Team TATARA si è visto costretto a correre con la RSV4 RF LE (1000cc). Un’apertura regolamentare che permetterà alla squadra supportata da Piaggio Japan, svelatasi nei giorni scorsi in una cerimonia tenutasi presso un hotel di Tokyo, di correre con la RSV4 1100 nelle due classi di punta dell’All Japan. Nella JSB1000 (Superbike) ci sarà nuovamente Masahiro Shinjo con l’obiettivo top-10, mentre nella ST1000 (Superstock) rinnovata la fiducia a Ruka Wada, a caccia di un piazzamento nei primi 6.

CONFERMATO L’IMPEGNO ALLA 8 ORE DI SUZUKA

La compagine diretta da Tetsugo Inoue, appassionato ex-pilota che ha corso persino alla Pikes Peak, ha inoltre riconfermato l’impegno alla 8 ore di Suzuka dopo il memorabile podio di classe National Superstock dello scorso anno. Al debutto assoluto, la RSV4 1100 alla “gara delle gare” concluse in terza posizione con gli stessi Shinjo e Wada in sella affiancati dal nostro Samuele Cavalieri, il quale corse precedentemente da wild card a Motegi proprio nell’All Japan Superbike.

APRILIA PUNTA SULL’ENDURANCE

L’impegno del Team TATARA alla 8 ore di Suzuka non sarà l’unico in ambito Endurance per la casa di Noale. Nelle prossime settimane è atteso l’annuncio di una partecipazione di una squadra al FIM EWC classe Superstock proprio con la RSV4 1100, omologata per poter competere nella serie dallo scorso mese di luglio.