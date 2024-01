Eagle-1 punta su Dodò Boggio, al debutto in Moto3 JuniorGP

La prossima griglia Moto3 del JuniorGP si arricchisce di un binomio decisamente interessante. Edoardo Boggio e Eagle-1 hanno raggiunto l’accordo per disputare insieme il prossimo campionato. La squadra di Max Gazzarata ufficializza la nuova collaborazione col giovane piemontese, che diventa il suo primo pilota per la stagione 2024. Un cambio di categoria per Boggio, che chiude ufficialmente il capitolo ETC per lanciarsi in una nuova sfida, sempre in parallelo alla Red Bull Rookies Cup per il secondo anno consecutivo.

Boggio e Eagle-1 per la Moto3 2024

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Dodò Boggio all’interno della nostra squadra”. Inizia così la nota ufficiale della squadra tricolore. “La stagione che ci apprestiamo a vivere sarà di grande impegno e soprattutto carica di aspettative per tutti quanti noi, reduci da un 2023 che ci ha formato e permesso di alzare sempre di più l’asticella.” Una stagione di rinnovate sfide per Eagle-1, un salto di categoria invece per Boggio. “Dodò debutterà con noi nel FIM Junior GP World Championship dopo aver vinto e dimostrato grandissime potenzialità nella European Talent Cup fino allo scorso anno. Non vediamo l’ora di scendere in pista insieme e iniziare il lavoro che ci porterà alla prima gara di Misano. Benvenuto Dodò!”

Foto: Eagle-1