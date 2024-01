Mugello Circuit più sicuro, si lavora su rettilineo e vie di fuga

Dopo la chiusura per le festività natalizie l’Autodromo del Mugello, come ogni anno, è stato impegnato in importanti lavori per rendere ancora più sicuro un tracciato che, secondo l’ultimo sondaggio Dorna, è in vetta alla lista dei circuiti più amati del calendario del Motomondiale. L’intervento principale ha interessato il tratto di rettilineo in cui si raggiungono velocità ogni anno sempre maggiori. Giusto l’anno scorso ad esempio si è registrato il record assoluto di tutto il calendario di MotoGP: 366,1 km/h, firmato dalla KTM di Brad Binder.

Si lavora sulle vie di fuga al Mugello

In questa area si sta provvedendo ad ampliare la via di fuga che costeggia il rettilineo per

una lunghezza totale di 450m. La zona interessata riguarda l’ingresso della curva 1, la San Donato, con anche un aumento dello spazio tra la pista e le protezioni con il conseguente arretramento della strada di servizio. Questa opera si è resa necessaria per garantire la massima sicurezza nei punti di massima velocità considerato all’aumento delle prestazioni medie di moto e auto. Altri interventi al Mugello hanno riguardato l’entrata della curva 8, l’iconica Arrabbiata 1. In questo punto è stata creata una zona asfaltata che congiunge la pista con la linea delle protezioni. In totale sono stati aggiunti 1.500 metri quadri di vie di fuga in asfalto. Alle curve 3 (Poggio Secco), 9 in uscita (Arrabbiata 2) e 11 (Palagio) sono stati sostituiti i cordoli con i modelli di ultimissima generazione, omologati FIA e FIM.

Impianto all’avanguardia

“La sicurezza di una pista non è un qualcosa di statico” ha dichiarato Paolo Poli, Direttore del Circuito del Mugello. “Al contrario è una continua sfida alla ricerca di soluzioni per ridurre quel minimo rischio che, seppur residuale, inevitabilmente ancora esiste nella pratica del motorsport. I continui studi e gli importanti investimenti che abbiamo stanziato sono finalizzati ad innalzare ulteriormente i già altissimi standard del Mugello. L’obiettivo è permettere a tutti i piloti che lo frequentano (professionisti e non) di esprimere la propria passione in un impianto sempre all’avanguardia nella sicurezza e punto di

riferimento internazionale”.

Impegni sportivi al Mugello

Tutto è pronto dunque per la stagione sportiva 2024, già inaugurata domenica 21 gennaio con la GP Run, tradizionale corsa podistica su 10,490 km all’Autodromo Internazionale del Mugello. Una giornata che ha visto in pista quasi duemila atleti tra pro per la gara competitiva 10 km e amatori per la camminata ludica di 5 km sul tracciato toscano. Il primo appuntamento motoristico invece sarà con le quattro ruote il 22-24 marzo con la 12 Ore Hankook, seguito dal Mugello Classic il 5-6-7 aprile, mentre dal 3 al 5 maggio ci sarà il Ferrari Challenge. L’appuntamento clou con le moto è il fine settimana dal 31 maggio al 2 giugno con il Gran Premio d’Italia MotoGP. Tra le grandi novità quest’anno la European Le Mans Series il 27-28-29 settembre. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti di una stagione di corse entusiasmanti. Scopri di più su www.mugellocircuit.com.