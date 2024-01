Cristian Borrelli, la carica per il CIV PreMoto3 “L’obiettivo è vincere”

Al secondo anno nel CIV PreMoto3 gli obiettivi si fanno ambiziosi. Cristian Borrelli, schierato l’anno scorso da Bucci Moto e confermatissimo anche per il 2024, si è inserito presto tra i piloti da osservare, chiudendo la stagione di debutto nella categoria con il 3° posto generale e due podi a referto. Niente male per il giovanissimo pilota cremasco, riconfermato tra i Talenti Azzurri nell’evento dedicato al Motor Bike Expo ed ora chiamato alla sfida nella nuova PreMoto3 tricolore, ma forse non solo… Abbiamo avuto modo di parlarci in vista di quella che sarà un’altra intensa stagione di gare.

Cristian Borrelli, il rinnovo con Bucci per il CIV 2024 non è stato una sorpresa.

No, sapevamo già che avremmo rinnovato. Visti i risultati ottenuti l’anno scorso, che sono stati davvero molto belli, abbiamo subito pensato che sarebbe stato il team giusto per me anche per il 2024.

Ti aspettavi di andare così bene al debutto in PreMoto3?

Sapevo che potevo fare bene, anche se non così tanto. È stato un campionato bello: non era partito benissimo, però dopo la seconda gara è stato tutto in crescita. Mi sono trovato benissimo con la moto fin dai test, dovevo ancora migliorarmi ma da subito è andata bene.

Durante l’anno hai avuto un infortunio pesante alla spalla. Adesso come stai?

Stiamo continuando con la riabilitazione, non è ancora al 100% e non credo ritornerà ad esserlo. Non è messa benissimo, ci sono ancora alcuni piccoli frammenti della spalla rotta. Ma in 2-3 mesi secondo me saremo abbastanza a posto.

Cristian Borrelli, quali sono i programmi verso la nuova stagione?

Col team Bucci faremo i test ufficiali a marzo, prima però faremo qualche altro test, gireremo a Cremona e a Misano.

Quest’anno correrai con una nuova moto, l’hai già provata? Come ti sembra?

Ci ho fatto un test lo scorso ottobre. La moto mi piace, mi sono trovato bene e speriamo di fare bene quest’anno.

Cristian Borrelli, quali sono gli obiettivi?

L’obiettivo per il 2024 è vincere il Campionato Italiano! Ma vorrei fare bene anche in JuniorGP: stiamo pensando a qualche wild card in ETC, mi piacerebbe correre a Misano e poi forse fare anche un altro round. Mi piacerebbe entrare in quel campionato nel 2025.

Foto: Bucci Moto