Emozioni su ghiaccio: il Mondiale di Ice Speedway e lo Snowcross

Dal Fim Ice Speedway World Championship al FIM Snowcross World Championship. Le sfide tra i ghiacci hanno sempre affascinato i motociclisti. Se gli utenti della strada talvolta si cimentano nell’ Elefantentreffen, il mitico raduno sulla neve, i piloti del Nord Europa gareggiano nei vari campionati Mondiali per moto veramente speciali. Si svolgono sotto l’egida della Federazione Motociclistica Internazionale e lo Snowcross è organizzato da Infront.

Questa settimana scatta il Campionato Mondiale FIM Ice Speedway con il primo appuntamento ad Örnsköldsvik in Svezia. Ci sarà poi la prima finale il 23 e 24 marzo a Inzell in Germania, seguita dalla seconda finale due settimane dopo a Heerenveen, nei Paesi Bassi. Questo campionato si svolge da oltre cinquant’anni. Si corre su piste ovali lunghe fra i 260 e i 425 metri ed ha varie analogie con lo speedway su terra, ad esempio, non prevede i freni. La specialità è divisa in categorie, definite in base al tipo di gomme, tutte chiodate, che vengono utilizzate.

Normalmente vincevano i piloti russi ma sono stati esclusi dalla FIM (leggi qui). Le ultime due edizioni sono state vinte dallo svedese Martin Haarahiltunen. Nel 2023 si è messo in evidenza l’italiano Luca Bauer, secondo nell’Europeo e il quarto nel Mondiale.

Scatterà a marzo in Turchia invece il Campionato Mondiale FIM Snowcross 2024. Le due tappe successive si correranno in Finlandia e Norvegia. Questo campionato è relativamente recente: è nato nel 2004. Su diciotto edizioni, ben tredici sono state vinte dai piloti svedesi con Adam Renheim che ha collezionato sei titoli. Nel 2023 però si è imposto il finlandese Aki Pihlaja dopo anni da protagonista. I piloti italiani raramente sono riusciti ad emergere ma non bisogna dimenticare Alessandro Ploner che aveva lottato per il podio diversi anni fa.

“58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri