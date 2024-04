Superbike, Razgatlioglu carico ad Assen: vuole rompere un altro tabù

Toprak Razgatlioglu e BMW hanno lanciato un messaggio importante a Barcellona: ci vogliono essere anche loro nella lotta al titolo Superbike 2024. La doppietta di vittorie in una pista complicata come quella catalana è una prova di forza del pilota turco, della M 1000 RR e del team. Ovviamente, la costanza è fondamentale e ora arriva il round di Assen nel quale dover confermare di essere in grado di vincere.

Superbike Assen, le aspettative di Razgatlioglu

Razgatlioglu non ha mai trionfato al TT Circuit e non lo aveva fatto neppure a Barcellona, non gli dispiacerebbe rompere un altro tabù: “Non ho mai vinto qui – spiega -e vedremo se ci riuscirò. Ad Assen il meteo può cambiare facilmente, in questo weekend c’è davvero freddo. Sono pronto ad affrontare sia gare asciutte sia bagnate. Sono focalizzato sul podio, però se avrò un buon feeling cercherò di lottare per vincere“.

Visti i risultati ottenuti in Catalunya, l’aspettativa è quella di vedere l’ex Yamaha in lotta per il titolo. Toprak ci spera, anche se oggi non sente di sbilanciarsi troppo: “Vincere quest’anno è un sogno, vedremo. A volte ne abbiamo parlato, però non posso dire nulla prima della fine della stagione. Ci spero, ci proverò“.

Iannone in BMW? Toprak vota van der Mark

Il pilota turco è stato interpellato anche sul futuro di Michael van der Mark, che ha un contratto in scadenza con BMW: “Non so cosa succederà – risponde – però sono veramente felice con Mickey. L’atmosfera nel team è molto buona e lavoro bene con lui. Vedremo. Se BMW me lo domandasse, io risponderei Mickey, perché sono contento con lui. È un buonissimo compagno di squadra, miglioriamo la moto assieme e collaboriamo anche in pista. Qui può aiutarmi, conosce il tracciato meglio di me e può indicarmi le traiettorie migliori. Avevo già lavorato con lui in passato, è un bravissimo ragazzo e spero che lavoreremo ancora assieme“.

Razgatlioglu ha le idee chiare, fosse per lui van der Mark rinnoverebbe il contratto con BMW. Ma quest’ultima sta pensando anche all’ingaggio di Andrea Iannone, che al debutto nel Mondiale Superbike sta facendo benissimo dopo gli anni di squalifica per doping. La sua prima scelta è rimanere su una Ducati, ma trasferendosi nel team ufficiale, cosa che sarà possibile solo con l’eventuale ritiro di Alvaro Bautista.

Foto: BMW