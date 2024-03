Moto3, Alessandro Morosi “Con Aspar un sogno, gran feeling da subito”

Dopo un anno di rinascita, si alza l’asticella. Alessandro Morosi, una delle punte del rinnovato CFMOTO Aspar Team in JuniorGP, non vuole lasciarsi distrarre da pensieri, concentratissimo sulla preparazione per un’altra stagione importante. Dopo anni complessi nella Moto3 del CEV, l’ex alfiere Eagle-1 è riuscito a farsi notare ed anzi ha sfiorato in più occasioni il podio di categoria. È mancato qualcosina, ma Morosi è in netta crescita ed è scontato dire che quest’anno cercherà di migliorarsi ancora. Abbiamo avuto modo di sentirlo per commentare il fresco annuncio con Aspar e tanto altro, ecco cosa ci ha raccontato.

Alessandro Morosi, interessante cambio di team per quest’anno. Com’è arrivato questo accordo?

Durante l’inverno avevo sempre continuato a parlare con Eagle-1 perché mi ero trovato benissimo, abbiamo un legame fortissimo e pensavo infatti al rinnovo. Si è però presentata anche questa possibilità, abbiamo approfondito e anche all’ultima gara mondiale a Valencia avevamo già parlato insieme. Sarò sempre grato a Eagle-1 perché abbiamo fatto veramente tanto insieme, ma alla fine abbiamo deciso di iniziare questo nuovo percorso con Aspar. Ero contento in entrambi i casi, così è un sogno: entrare in un team del genere non succede tutti i giorni, sono veramente contento. Vediamo di sfruttare questa occasione al massimo.

Hai già fatto degli stage con la tua nuova squadra, com’è andata?

Abbiamo già fatto quattro giorni insieme e mi sono trovato benissimo fin dall’inizio. Mi hanno dato da subito molta confidenza ed è una cosa che mi piace molto, per me è importante. Diciamo che è la cosa su cui ho tentennato un po’ di più al momento di pensare alla firma. Non conoscevo Aspar e avevo paura di ritrovarmi in un clima più “freddo” rispetto a quello in cui ero l’anno scorso. Si sono invece rivelate persone apertissime, con cui s’è creato da subito un grande feeling sia con tutta la squadra che con i miei compagni. Abbiamo lavorato molto, lì ti insegnano un nuovo metodo di allenamento da usare poi per strutturare i tuoi weekend. Sto facendo sempre più mio questo metodo anche quando mi alleno da solo e sento che funziona. Tra poco lo metteremo in pratica nei test.

Quanto aiuta essere affiancati da due persone di esperienza mondiale come Nico Terol, pure campione del mondo, e Sergio Gadea?

È incredibile. Capiscono la tua situazione ma in generale qualsiasi cosa perché ci sono passati anche loro, anzi sicuramente ne hanno passate ben più di me. Ci mettono veramente poco ad aiutarti per risolvere un problema. Anche se non lo dici te lo leggono in faccia. È bellissimo perché tu stai facendo qualcosa che loro hanno già fatto, quindi molti consigli che ti danno sono utilissimi per quello che magari stai passando in quel determinato momento del weekend. Sicuramente aiuta, poi sono due bravissime persone: scherzano quand’è il momento di farlo, diventano seri quando bisogna esserlo… È veramente un piacere lavorare con loro.

Alessandro Morosi, quando “debutterete” in pista?

Il 16 ed il 17 marzo saremo a Valencia per i test ufficiali, vedremo come si evolverà la situazione. Non gireremo a Misano, tra l’altro c’è anche la questione dei decibel… Io però andrò a girare lì l’11 marzo con un 600 per riprendere un po’ confidenza, visto che è un po’ che non ci giro. Sto girando tanto invece nei circuiti grandi in Spagna, sono lì quasi sempre ormai e fa comodo girare nelle piste del campionato.

Riparti dalla prima bella stagione nel JuniorGP.

È una bella carica. C’è sempre da lavorare, perché appena ti giri un attimo ti ritrovi con 30 persone davanti senza accorgertene! Come nel tennis, una settimana sei un campione e quella dopo non sei nessuno. È uno sport in cui bisogna continuare a riconfermarsi gara dopo gara.

Alessandro Morosi, quali sono i primi obiettivi stagionali?

Al momento sono concentrato solo sugli allenamenti, non sto sprecando energie per pensare ad altro. Sicuramente so di poter fare ancora di più rispetto all’anno scorso e chiaramente sto spingendo di più. È un’occasione, ma gli obiettivi in pista alla fine sono sempre gli stessi e io darò sempre il massimo per raggiungerli.