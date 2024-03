Max Verstappen riparte da dove aveva concluso la passata stagione. Il dominio della Red Bull sul circuito di Sakhir è stato davvero significativo, con l’olandese che già dopo dieci tornate aveva costruito un vantaggio importante. Il fuoriclasse olandese bagna l’esordio in questo 2024 con un Grande Slam conquistando la Pole Position, vittoria e giro veloce: eccezionale. Max ha collezionato il suo 55esimo successo in Formula 1, consolidando la sua terza posizione nella classifica di tutti i tempi. Il podio del GP del Bahrein è completato da Sergio Perez che completa la festa del team austriaco e da un agguerrito Carlos Sainz.

Perez e Sainz a podio tutti e due ma con significati diversi

La seconda posizione come detto in Bahrein va a Perez, a confezionare la travolgente doppietta dellea RB20. Una dimostrazione di forza della Red Bull, nuovo miracolo del geniale progettista Adrian Newey. Ma anche una dimostrazione di come Sergio ancora non sia al livello del compagno. Il messicano è stato capace, e questo gli va riconosciuto, di aver conquistato questo podio grazie ad una grande partenza dalla sua quinta piazza. Il podio è chiuso dalla Ferrari di Sainz, cioè quella meno attesa. Carlos è stato capace di sfruttare al meglio la sua SF-24, riuscendo a battere il compagno di squadra soprattutto nel corpo a corpo ad inizio gara. La determinazione dello spagnolo ha spinto gli appassionati ha votarlo miglior pilota di giornata del GP

Leclerc è il vero sconfitto qui in Bahrein, visto che partito secondo non è andato oltre il quarto posto. La sua posizione va detto, è figlia anche di un problema ai freni che ha privato il monegasco di essere competitivo sino in fondo. Charles con molta probabilità avrebbe potuto giocarsi la terza piazza controil compagno. In Ferrari già si profila una lotta in famiglia fra colui che è stato appiedato ancor prima di partire e colui che nel ’25 affiancherà Lewis Hamilton. La Top5 è chiusa da George Russell che dopo una partenza arrembante si è andato a spegnere col corso dei giri. Un suo errore lo priva della quarta posizione, dato che Leclerc visto il suo problema avrebbe fatto fatica ad attaccarlo.

Dieci piloti a pieni giri

La sesta posizione è per Lando Norris, che nel finale si è avvicinato a Russell senza però essere una vera minaccia per il pilota Mercedes. Settima piazza per uno spento Lewis Hamilton, che è parso molto in difficolta con la sua W15 oggi. Il sette volte campione del mondo non è riuscito a dare un sussulto ai suoi tifosi. Oscar Piasti ottavo, chiude il gruppo delle quattro migliori scuderie. Fernando Alonso e Lance Stroll in sequenza chiudono la zona punti. Dalle due Aston Martin era lecito aspettarsi di meglio. La gara è corsa via senza grandi sussulti, eccetto un contatto a centro gruppo dopo la prima curva che ha costretto Nico Hulkenberg a sostituire il muso della sua monoposto. La gara non ha registrato nessun ritiro nè ingresso della Sefety Car. I piloti fuori dalla Top10 hanno preso un giro dallo scatenato Max Verstappen.

Arrivo finale della Gara del GP del Bahrein

1-Max Verstappen (Red Bull) Vincitore GP Bahrein

2-Sergio Perez (Red Bull) +22.457

3- Carlos Sainz (Ferrari) +25.110

4-Charles Leclerc (Ferrari) +39.669

5-George Russell (Mercedes) +46.788

6-Lando Norris (McLaren) +48.458

7-Lewis Hamilton (Mercedes) +50.324

8-Oscar Piastri (McLaren) +56.082

9-Fernando Alonso (Aston Martin) +74.887

10-Lance Stroll (Aston Martin) +93.216

11-Zhou Guanyu (Stike Sauber) +1 giro

12-Kevin Magnussen (Haas) +1 giro

13-Daniel Ricciardo (RB Honda RBPT) +1 giro

14-Yuki Tsunoda (RB Honda RBPT) +1 giro

15-Alexander Albon (Williams) +1 giro

16-Nico Hulkenberg (Hass) +1 giro

17-Esteban Ocon (Alpine) +1 giro

18-Pierre Gasly (Alpine) + 1 giro

19- Valteri Bottas (Strike Sauber) +1 giro

20- Logan Sargeant (Williams) +2 giri

Foto: Presa dai social Formula 1