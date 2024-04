L’epoca dei grandi duelli appartiene al passato. Nelle ultime stagioni il Mondiale Supersport era una sfida a due con un pilota che però faceva la differenza e vinceva il campionato con un ampio margine. Era successo a Locatelli, ad Aegerter per due anni ed a Bulega. Ora la Supersport invece è una sfida a quattro. Yari Montella si era presentato ad Assen da leader del campionato, con quattro punti di vantaggio su Schroetter. Lascia l’Olanda in seconda posizione, con una lunghezza di distacco da Huertas ed a pari punti con Manzi. Dopo un sabato sfortunato, in cui era stato costretto al ritiro, domenica ha conquistato un ottavo posto che vale oro.

“Non penso sia stato un week-end sfortunato – commenta Yari Montella a Corsedimoto – Se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno possiamo dire che alla fine in campionato abbiamo parato i colpi. Sabato eravamo a meno nove dal primo e la domenica a meno uno. Si sono un po’ stabilizzate tutte le posizioni. Si conferma di ciò che ho sempre detto cioè che sarà un campionato a quattro: io, Huertas, Manzi e Schroetter. Fa riflettere che siamo in quattro in due punti. E’ un po’ come se ci fossimo messi tutti in linea ed è da qui che dobbiamo ripartire”.

Supersport condizionata dal meteo

“Il week-end è stato pressoché particolare. Le previsioni non ci hanno fatto capire niente. Il problema tecnico in gara-1 non ci ha aiutato. In gara-2 con il senno di poi sarei dovuto entrare un giro prima e visto quello che ho fatto poi con le gomme rain ci saremmo potuti giocare la vittoria perché il mio ritmo era molto buono. Siamo soddisfatti del week-end: abbiamo affrontato le difficoltà e va bene così”.

Verso Misano

“Ora abbiamo un po’ di pausa, avremo dei test il 31 a Misano e da lì’ bisogna ripartire per farci trovare pronti per cercare di lottare e tornare nelle posizioni che ci meritiamo. Voglio ringraziare tutto il team Barni Racing per il lavoro fatto, per come siamo riusciti ad affrontare i problemi come quello di gara-1 in cui ho visto una squadra molto provata. Siamo riusciti però a capire l’errore che è stato fatto e sono convinto che non accadrà più”.

Foto social