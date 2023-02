Dopo settimane di attesa, finalmente il team di Lucio Pedercini e Angel Vinales ha annunciato il pilota scelto per correre sulla Kawasaki Ninja ZX-10RR nel Mondiale Superbike 2023. Si tratta di Isaac Vinales, 29enne spagnolo che è anche cugino di Maverick (Aprilia MotoGP).

Il team TPR by Vinales Racing inizierà il campionato da Assen, saltando i primi round in Australia e Indonesia. Presto dovrebbe essere annunciato anche il programma riguardante i test. L’obiettivo è essere più pronti possibile per il weekend 21-23 aprile al TT Circuit.

Superbike, Lucio Pedercini e Isaac Vinales contenti di lavorare insieme

Il team principal Lucio Pedercini è soddisfatto di tornare a lavorare con un pilota che ha già corso per lui nel recente passato: “Sono felice di confermare che Isaac tornerà in squadra con noi per la stagione 2023. Abbiamo già lavorato insieme all’Estoril lo scorso anno, quindi ci conosciamo un po’. Stiamo lavorando duramente dietro le quinte e sono fiducioso che saremo in grado di ottenere buoni risultati. Faremo del nostro meglio. Ci aggiorneremo nelle prossime settimane con ulteriori informazioni sui test, ma saremo pronti per Assen!“.

Isaac Vinales è a sua volta felice di poter correre di nuovo nel Mondiale Superbike, dopo la stagione 2021 con il team Orelac VerdNatura e l’apparizione a Estoril del 2022: “Sono molto contento di poter correre con TPR by Viñales Racing nel 2023. Sono felice di tornare nel paddock del Mondiale Superbike e sto lavorando duramente per dare il 100% e sperare nei buoni risultati che sicuramente arriveranno. Voglio ringraziare Lucio, Angel e gli sponsor per la fiducia accordatami“.

Il pilota spagnolo ha corso del Motomondiale tra il 2010 e il 2018, riuscendo a conquistare quattro podi in Moto3. Il triennio in Moto2 lo ha portato a migrare nel Mondiale Supersport nel 2019. Ha corso per due anni con la Yamaha R6 del team Kallio, ottenendo cinque podi. Dopo il 2021 in SBK, nel 2022 ha corso di nuovo in SSP per quattro round in sostituzione di Federico Fuligni sulla Ducati Panigale V2 del team D34G di Davide Giugliano. A gennaio 2023 è stata anche annunciata la sua partecipazione al Mondiale Endurance con il team polacco Wojcik.

Foto: Team Pedercini Racing