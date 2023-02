CEV Moto2: Mattia Rato con AGR Team “Può fare il salto di qualità”

Mattia Rato rimarrà nell’Europeo Moto2 anche nel 2023. Cambia però la squadra, visto che lo vedremo al via con i colori del AGR Team. Il pilota originario di Monza, 18 anni compiuti lo scorso 10 gennaio, affronterà la sua terza stagione nella categoria. L’anno scorso Rato ha ottenuto il suo primo podio nella seconda gara del round inaugurale a Estoril. Non più ripetuto, quindi il primo obiettivo è quantomeno cercare di ripetere quel bel risultato. Non solo: pilota e squadra infatti si aspettano di diventare grandi protagonisti dell’Europeo Moto2.

“È un grande cambio, ma sono pronto e darò il massimo fin dall’inizio. Puntiamo ad ottenere grandi risultati insieme” ha sottolineato Mattia Rato. Dove può arrivare il 18enne lombardo in questa stagione 2023? In AGR Team c’è grande fiducia. “È giovane, ma di grande esperienza” ha dichiarato il team owner Anscari Nadal. “Con lui e Sam Wilford avremo due piloti in grado di lottare per le posizioni di vertice. Sono poi certo che, col nostro aiuto ed il nostro allenamento, Mattia migliorerà il suo livello tecnico e farà quel salto di qualità necessario per lottare per podi e vittorie.”

Foto: Instagram-Mattia Rato