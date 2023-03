Nessuna nuova, buona nuova. E’ un po’ la sintesi della due giorni test del Team Pedercini by Vinales ad Aragon. Isaac Vinales ieri ha stabilito un best lap in 1’52.161, praticamente lo stesso crono del collaudatore Kawasaki Florian Marino e 4 decimi di più alto di Bradley Ray. Jonathan Rea ed Alex Lowes sono molto distanti e questo di sapeva benissimo così com’è palese che la squadra mantovana non abbia particolari aspettative se non quella di farsi onore. E già il solo fatto che abbia girato e non ci sia stato nessun tipo d’intoppo è una buona notizia.

“Ad Aragon è andato tutto bene, in modo regolare, senza problemi – racconta Lucio Pedercini a Corsedimoto – Per il team era la prima uscita da ottobre dell’anno scorso, quindi da termine del Mondiale Superbike 2023. Abbiamo girato bene, Isaac Vinales ha fatto circa 80 giri nei due giorni e tutto ok. E’ stata solo una prima presa di contatto del pilota spagnolo con la moto e con la squadra, nulla di più. Sono stati due giorni positivi. Adesso ci prepariamo per il test di Barcellona la settimana prossima. Andiamo avanti e ci prepariamo al meglio per il nostro esordio stagionale in gara ad Assen”.

Il Team Pedercini by Vinales non ha particolari ambizioni di classifica. Il livello del campionato è molto alto anche tra gli Indipedent, la squadra è privatissima e negli ultimi anni ha faticato parecchio. Pedercini spera in un anno tranquillo, senza problemi, in modi da poter gettare delle solide basi per il futuro.

Foto Team Pedercini by Vinales

