Superbike test Aragon, classifica day 2: Rea si mette dietro le Honda

È terminato poco fa il secondo e ultimo giorno di test ad Aragon che ha visto protagoniste alcune squadre del Mondiale Superbike e una del Mondiale Supersport. L’azione riprenderà il 30-31 marzo a Barcellona, dove saranno presenti più formazioni dei due campionati.

Intanto, il best lap di oggi è stato siglato da Jonathan Rea. Già leader ieri, nel day 2 il pilota Kawasaki ha abbassato il tempo a 1’49″482, vicino al record in gara di 1’49″375 registrato da Toprak Razgatlioglu. Sicuramente un crono interessante quello del sei volte campione del mondo SBK, concentrato anche sul fare passi avanti sul ritmo con gomme usate. Un obiettivo importante era ridurre lo stress del pneumatico anteriore e lavorare sull’elettronica per ottenere una migliore accelerazione.

Dietro a Rea si sono piazzati Xavi Vierge e Iker Lecuona con le loro Honda. Come spiegato ieri dal team manager Leon Camier, HRC ha portato sulle CBR1000RR-R Fireblade un telaio aggiornato e un nuovo scarico. Anche quella di oggi è stata una giornata di prove e comparazioni.

L’altra Kawasaki ufficiale si è classificata quarta con Alex Lowes. In pista al Motorland anche le Ninja ZX-10RR del collaudatore Florian Marino e quella del team Pedercini Vinales guidata da Isaac Vinales.

C’era grande attesa di vedere in azione Bradley Ray del team Yamaha Motoxracing, ma purtroppo ieri si è verificato un problema al motore della sua R1 che gli ha impedito di girare. Solo nel pomeriggio di oggi ha potuto effettuare dei giri (43). Certamente una delusione per lui e la squadra, che contavano molto su questo test prima di trasferirsi a Barcellona.

Per il Mondiale Supersport ha girato pure oggi il team Motozoo con Tom Booth-Amos e Luke Power.

Superbike test Aragon: tempi ufficiali e classifica finale Day 2

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’49.482 Xavi Vierge (Team HRC) 1’49.565 Iker Lecuona (Team HRC) 1’49.584 Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’49.585 Bradley Ray (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team) 1’51.716

Foto: WorldSBK.com