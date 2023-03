Superbike test Aragon, classifica day 1: Rea leader, Honda porta novità

Si è da poco conclusa la prima delle due giornate di test ad Aragon che vede protagonisti alcuni piloti del Mondiale Superbike. Altri due giorni di prove sono poi previsti il 30-31 marzo a Barcellona, dove saranno in azione praticamente tutte le squadre.

Oggi tanto lavoro per il Kawasaki Racing Team WorldSBK, a caccia di miglioramenti dopo un inizio di campionato 2023 al di sotto delle aspettative. Jonathan Rea e Alex Lowes non sono contenti della loro Ninja ZX-10RR e chiedono alla squadra uno sforzo maggiore per poter competere con Ducati e Yamaha. L’obiettivo è avere un setting che consenta di non sovraccaricare l’anteriore e di non perdere troppo grip con gomma usata. Focus anche sull’accelerazione.

Superbike, test Aragon: Rea 1°, Honda con degli aggiornamenti

Il miglior tempo di oggi è stato realizzato da Rea in 1’49” 903. Il sei volte campione del mondo SBK ha preceduto la Honda di Iker Lecuona, che ha chiuso in 1’50″250. Seguono in classifica la Kawasaki di Alex Lowes in 1’50″332 e l’altra CBR1000RR-R di Xavi Vierge in 1’50″588. Il record sul giro assoluto (1’48″267) e quello in gara (1’49″375) appartengono a entrambi a Toprak Razgatlioglu, che vedremo in azione con Yamaha il 30-31 marzo a Barcellona.

Il team ufficiale Honda si è presentato ad Aragon con un nuovo scarico e un telaio aggiornato. Il team manager Leon Camier si è così espresso sugli upgrade provati oggi: “Per quanto riguarda il telaio, stiamo cercando di aumentare la stabilità. Con il nuovo scarico, invece, vogliamo avere più potenza e più coppia. Ci sono anche altri pezzi da provare per dei confronti. Niente di rivoluzionario, piccole cose per trovare la giusta direzione“.

Presenti al Motorland anche il team Yamaha Motoxracing con il rookie Bradley Ray e il team Kawasaki Pedercini Vinales con Isaac Vinales. Il campione in carica del BSB ha avuto dei problemi meccanici alla sua R1 al mattino e il suo test è terminato prima che iniziasse realmente. In azione per il Mondiale Motorsport c’era il team Motozoo con Tom Booth-Amos e Luke Power.

Jonathan Rea 1:49.903 Iker Lecuona 1:50.250 Alex Lowes 1:50.332 Xavi Vierge 1:50.588

Foto: WorldSBK.com